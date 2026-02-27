Veniturile din exploatare au ajuns la 5,75 miliarde lei, marcând un avans de 20%, în timp ce producția de energie a crescut cu doar 1%, atingând 10.115 GWh.

În 2025, SNN și-a vândut întreaga producție de energie pe piața liberă, spre deosebire de 2024, când aproximativ jumătate din vânzări au fost realizate la prețuri reglementate, de 450 lei/MWh în primele trei luni și 400 lei/MWh în restul anului.

„În 2025, societatea a vândut energia electrică integral pe piața liberă (2024: 49,84%), respectiv 10.446.051 MWh (2024: 5.077.181 MWh). Prețul de vânzare mediu al energiei electrice vândute de societate pe această piață în 2025 a fost de 531,09 lei/MWh (2024: 449,20 lei/MWh)”, se arată în raportul preliminar al companiei.

Creșterea prețului de vânzare a avut și efecte financiare suplimentare, cum ar fi majorarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Cheltuielile cu supraimpozitarea impusă producătorilor de energie au crescut cu aproape 75%, ajungând la 504,5 milioane lei.

Calculul acestei contribuții se bazează pe diferența dintre prețul lunar de vânzare și prețul de referință de 400 lei/MWh, aplicat cantității livrate lunar din producția proprie.

