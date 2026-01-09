Conform poliției din Lancashire, fata, a cărei identitate nu a fost făcută publică, „a căzut din spatele unei ambulanțe în mers pe rampa de acces dintre M6 și M55. Ea a fost transportată la spital, dar, din fericire, nu se crede că a suferit răni grave”.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță North West, incidentul s-a petrecut la ora 17.17: „Pacienta a fost tratată la fața locului și transportată la spital cu răni minore suspectate. Din fericire, nimeni altcineva nu a fost rănit. Colaborăm cu poliția din Lancashire și îi dorim pacientei însănătoșire grabnică”.

În urma incidentului, autostrada a fost închisă pentru intervenția serviciilor de urgență. Poliția anunțase inițial că a fost chemată pentru un accident rutier și a avertizat șoferii să își găsească rute alternative, deoarece drumul urma să rămână închis pentru o perioadă. Traficul în zona joncțiunii 32, unde M6 se leagă de M55, a fost reluat după aproape 2 ore.

Nu este clar în acest moment cum a reușit adolescenta să cadă din ambulanță. Anchetele continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale cazului