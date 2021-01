UPDATE: STS a precizat într-un comunicat că procesul de vaccinare a început cu întârziere la unul dintre puncte „din cauza unui utilizator care nu a reținut datele de autentificare”.

„Sistemul informatic nu a înregistrat nicio problemă. Atât platforma informatică, precum și tabletele din zona de înregistrare sunt funcționale”, a precizat Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Pe de altă parte, medicul Carmen Noapteș, de la centrul de vaccinare, a declarat că nu a fost putut să se logheze, din cauza unei erori tehnice.

„Eu nu am putut să mă loghez. De ieri am încercat, însă nu am putut să mă loghez. A fost o eroare tehnică. În timpul în care am aşteptat vaccinul s-a remediat şi această problemă. Nu am uitat parola. A fost nevoie de o resetare a parolei”, a precizat medicul de la centrul de vaccinare de la Romexpo.

Problemele au fost rezolvate în cel mai scurt timp. Le-am remediat din mers. A fost o eroare tehnică. Vaccinul a ajuns la 08:20, dar acest spaţiu de timp a fost recuperat. În momentul acesta suntem în grafic cu cei programaţi. Medic:

Toate persoanele care au fost programate la ora 8.00 așteaptă la coadă din cauza platformei de înscriere care nu funcționează pentru unul dintre punctele de vaccinare. Potrivit sursei citate, organizatorii au decis să așeze oamenii pe scaune și să completeze fișele de triaj.

De asemenea, cei programaţi pentru vaccinare trebuie să mai aştepte ca dozele de vaccin să ajungă la temperatura optimă pentru administrare.

În incinta complexului Romexpo se află 12 centre distincte, cu un total de 64 de puncte de vaccinare.

Centrul de la Romexpo a fost vizitat ieri de Klaus Iohannis. „O realizare notabilă, îi felicit pe cei care s-au implicat pentru a realiza acest centru”, a declarat Klaus Iohannis marți, după ce a făcut turul centrului.

