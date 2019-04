Adolescenta susține că protestul elevilor are legătură cu sistemul de educație care îi vede pe elevi doar ca pe niște cifre.

Tânăra din Satu Mare a povestit că unii dintre părinți nu au fost de acord cu protestul elevilor pe care i-au amenințat că vor primi farfuria goală dacă predau foaia goală la simulare. Eleva a amintit și de profesorii care le-au spus că își bat joc de munca lor.

Fata a comparat protestul elevilor cu cel al părinților care ies în stradă pentru a cere abrogarea ordonanțelor de urgență.

„De ce vrem să schimbăm sistemul de învățământ și am ales să protestăm astfel? Deoarece educația de azi îl formează pe omul de mâine, om pe care noi îl numim viitorul țării. Cât despre forma de protest, exact așa cum părinții noștri ies în stradă pentru abrogarea ordonanțelor de urgență, exact așa și noi am căutat o modalitate de a ne face auziți, pentru că știm că acum argumentul oamenilor mari este că suntem minori și că nu putem decide singuri, dar peste câteva luni sau un an, când terminăm clasa a XII-a, se presupune că suntem și noi adulți și putem lua decizii și fără ajutorul lor”, mai scrie eleva.

De asemenea, adolescenta de 17 ani menționează că nu mai vrea ca școala să-i dezvolte numai spiritul de competitivitate.

„Ei bine, eu am decis. Am decis că nu mai vreau să se facă modificări în timpul anului școlar și să mă afecteze, am decis că vreau ca școala să îmi dezvolte mai mult decât competitivitatea, am decis să protestez pentru că fiecare om contează și am decis că țara asta poate avea un viitor mai bun dacă luptăm pentru asta”, își argumentează eleva alegerea.

„Consider că, deși nu am răspuns cerințelor subiectului, mi-am demonstrat cunoștințele în ceea ce privește gramatica și ortografia limbii române. Asta ca să înțeleagă lumea că există modalități de a evalua un elev fără să îl faci să urască școala, învățatul, temele”, a mai precizat eleva, care a explicat în foaia de examen că va rezolva pe ciornă subiectele primite la simulare.