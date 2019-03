„Când am venit în București, stăteam într-un cămin de nefamiliști, undeva la Vitan, la Bobocica, un cămin unde mai stăteam cu un prieten în cameră. Îmi aduc aminte canapeaua, care era, de fapt, patul nostru. Era din metal, cu o saltea peste! Asta era canapeaua din căminul de nefamiliști. Cred că la 20 de ani nu te doare absolut nimic și atunci când îți dorești ceva, nu cred că mai contează absolut nimic. Voiam foarte tare să fiu în București și cred că asta a contat foarte mult”, ne-a povestit prezentatorul TV.

S-a mutat apoi în „garsoniera lui Măruță”

După ce a câștigat primii bani din televiziune, Cătălin Măruță a dat căminul de la Bobocica pe o garsonieră în aceeași zonă. Acea garsonieră a fost sursa de inspirației pentru prima lui emisiune TV, „Tonomatul DP2”.

„Am stat destul de mult timp în garsoniera aia și a fost, cred, unul dintre locurile unde m-am simțit extraordinar. O poveste foarte interesantă: atunci când mi-am renovat garsoniera, țin minte că au fost nopți în care pur și simplu voiam să dorm acolo și să fiu acolo. Cu toate că aveam în geam folie, pentru că încă nu veniseră geamurile. Dormeam pe o saltea, pentru că era casa mea, era locul meu, și-mi plăcea foarte tare”, ne-a mai spus Măruță Acolo, în garsonieră, și-a încheiat „cariera” de designer de interior.

„Întotdeauna, oriunde te muți sau în locul în care stai vrei să-ți pui amprenta, pentru că este locul în care tu locuiești. Când am stat la garsonieră chiar am avut niște idei creative. La un moment dat, îmi aduc aminte că am creat un zid, am vrut să fie vișiniu tot. Era o culoare atât de puternică, încât te durea capul când intrai în cameră, așa că a doua zi nu am făcut altceva decât să-l rog pe meșter să mai ia două găleți de vopsea albă și să încercăm să schimbăm puțin atmosfera”, a mai completat amuzat prezentatorul emisiunii ”La Măruță”.

