„Risc de trafic de persoane”

Într-un videoclip filmat în Tatarstan, Boujee a descris un presupus „program de start de doi ani” pentru femei între 18 și 22 de ani, promițând dezvoltarea de abilități profesionale și cursuri de limba rusă. Nu era clar însă despre ce fel de locuri de muncă era vorba.

Și au apărut acuzații conform cărora unele femei recrutate în Tatarstan au ajuns într-o fabrică de armament, producând drone folosite de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Guvern sud-african a emis imediat un avertisment cu privire la „oferte de muncă neverificate în străinătate”, subliniind riscul de trafic de persoane.

„Am știut imediat că trebuie să șterg tot. Nu m-am uitat la bani”

„Când am văzut reacțiile oamenilor, am înțeles că nu este ceva cu care aș vrea să fiu asociată”, a scris Boujee pe Instagram, unde are peste 900.000 de urmăritori. Ea a șters toate postările promoționale.

Cyan a spus că „traficul de persoane este o chestiune foarte serioasă” și că întregul incident a fost „o lecție importantă”.

„Am știut imediat că trebuie să șterg tot. Nu m-am uitat la bani, a adăugat ea. Îmi cer scuze și sper că nu se va mai întâmpla“.

Scandalul a stârnit reacții furtunoase pe rețelele sociale și chiar o petiție care îndeamnă influencerii să educe mai degrabă publicul cu privire la riscurile exploatării, decât să promoveze oferte dubioase.

Potrivit lui Andries Nel, secretar de stat în Ministerul Justiției, astfel de oferte din străinătate sunt adesea legate direct de exploatarea prin muncă și traficul de persoane.

„Nu vă bazați niciodată doar pe reclamele de pe rețelele sociale, verificați întotdeauna ofertele prin canale oficiale”, a avertizat el.

Drone sau bucătărie

Conform unui raport al Global Initiative Against Transnational Organized Crime din mai, așa-numitul „program de start” are ca scop tocmai sprijinirea producției de drone.

În timp ce majoritatea celor recrutate lucrează direct în producție, altele ajung ca personal auxiliar, femei de serviciu sau bucătărese.

Femeile din Africa sunt ademenite cu promisiuni înșelătoare de locuri de muncă bine plătite. Dronele au devenit indispensabile în războiul din Ucraina.

Care sunt salariile

Recrutarea se face online, inclusiv prin rețelele de socializare. Un exemplu este programul Alabuga Start din zona economică specială Alabuga din Tatarstan. Acesta promite salarii între 425 de euro și 680 de euro pe lună, mult peste nivelul din unele țări africane.

Pentru a fi eligibile, femeile trebuie să aibă între 18 și 22 de ani, diplomă de liceu, pașaport valid și să cunoască 100 de cuvinte de bază în rusă. Li se promite „o șansă unică” de a-și schimba viața, fără a menționa că vor asambla drone.

Ce este zona economică specială Alabuga

Alabuga este o zonă economică specială (SEZ) de tip industrial și de producție din Rusia, cu o suprafață de 20 de kilometri pătrați. Cea mai mare zonă de acest fel din Rusia, Alabuga este situată în districtul Ielabujiski din Republica Tatarstan, iar acționarii sunt statul rus (66%) și Ministerul Proprietății din Tatarstan (34%).

În noiembrie 2022, pe o clădire din celebra Times Square, centrul Manhattanului, a fost proiectată o reclamă în limba rusă, cu textul „Alabuga. E timpul să reveniți acasă”.



