Postul public de televiziune, TVR 1. Principalul jurnal de știri al zilei. Telejurnalul de la ora 20.00. Prezentatori: Eugen Rusu și Alina Stancu.

După câteva știri despre procesiunile speciale dedicate Adormirii Maicii Domnului și despre aglomerația din Gara de Nord, urmează o pauză.

La revenirea în platou, cei doi prezentatori sunt surprinși relaxați, râzând, fără să știe că sunt din nou în direct. Publicul de acasă vedea imagini din studiourile de pe Pangrati.

Râsete și voie bună, glume și o nouă gafă la Televiziunea Română

Eugen Rusu, fără ochelari și cu telefonul în mână, afirmă: „Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. „Știi pozele alea din lift? În lift…”, adăugase cu câteva secunde înainte.

În tot acest timp, Alina Stancu râdea, aranjându-și sacoul.

După câteva secunde, cei doi își dau seama că sunt în direct: „Am revenit la Telejurnal. Zeci de mii de persoane au fost evacuate în mai multe țări europene din cauza incendiilor…”.

Eroarea a fost eliminată din reluarea principalului buletin de știri al zilei, difuzată la ora 3.10.

Cine este Eugen Rusu, jurnalistul TVR

Eugen Rusu lucrează la Televiziunea Română din 1994, de 31 de ani. Conform site-ului oficial al Televiziunii Române, Eugen Rusu „este unul dintre jurnaliştii care au făcut de toate”. Radio, TV, dezbateri, interviuri şi prezentare de ştiri.

„Ştirile sunt ştiri, fie că e vară, fie că e iarnă, trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă şi să poţi să porţi o discuţie inițială pe orice temă de breaking news, de exemplu, dacă apare”, spunea acesta într-un interviu publicat pe tvr.ro.

În care a punctat: „Petrec mai mult timp cu colegii şi partenera de prezentare decât cu partenera de viaţă”, referindu-se la colega Alina Stancu, alături de care se afla și acum în platoul Televiziunii Române.

Eugen Rusu și Alina Stancu, la jurnalul de joi seară. Foto: captură TVR

Cine este Alina Stancu, prezentatoarea știrilor

Absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca bursier Freedom House/JTI pentru jurnalism, Alina şi-a început cariera TV în 1995, la Tele 7 ABC, ca reporter, redactor şi editor al Telejurnalului.

Conform site-ului oficial al TVR, „în perioada 1998-2003 şi-a continuat formarea profesională la Pro TV şi Acasă TV, apoi, la B1 TV, unde a realizat şi moderat emisiuni pe teme sociale, politice sau magazin”.

În 2011, s-a alăturat echipei TVR.

L-au omorât pe Ion Iliescu după o postare de pe Facebook

Un incident fără precedent a avut loc la Televiziunea Română, unde, în direct, în cadrul jurnalului de la ora 14.00, a fost anunțată din greșeală moartea fostului președinte Ion Iliescu. Cu mai multe zile înainte de decesul anunțat oficial.

Informația, preluată fără verificare dintr-o postare de pe Facebook, a ajuns pe post din cauza unui lanț de erori editoriale și a presiunilor din regie. Prezentatoarea Andra Soceanu se afla la pupitrul știrilor.

„Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la Telejurnal. Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a înrăutățit și a devenit critică, anunță Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, unde este internat. Ba chiar în urmă cu câteva secunde…. Sunt informații conform cărora fostul președinte Ion Iliescu a decedat!”, a fost știrea pe care jurnalista Televiziunii Române a citit-o în deschiderea jurnalului de la ora 14.00.

Și l-au internat tot pe Iliescu la Grigore Antipa

Marți, pe 5 august, în jurnalul de la ora 17.00 prezentat de Loredana Iordache a existat o transmisiune în direct din fața Spitalului Agrippa Ionescu, unde Ion Iliescu era internat de aproape două luni.

Jurnaliștii de la TVR Info l-au internat pe Ion Iliescu la „Grigore Antipa” în loc de „Agrippa Ionescu”. Gafa a avut loc cu puțin timp înainte ca decesul fostului președinte al României să fie anunțat oficial.

„Ce știm până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient în stare critică. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanții Spitalului Grigore Antipa din Capitală… au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis corespondentul aflat la unitatea medicală.

