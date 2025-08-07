TVR Info este din nou în centrul unei gafe de proporții. Marți, pe 5 august, în jurnalul de la ora 17.00 prezentat de Loredana Iordache a existat o transmisiune în direct din fața Spitalului Agrippa Ionescu, unde Ion Iliescu era internat de aproape două luni.

Ce-a urmat după?

Marți, în ziua în care Ion Iliescu a încetat din viaţă, la TVR Info a avut loc o nouă gafă. „Colega mea Ilinca Nazarie ne spune mai multe. Bun găsit, Ilinca”, a fost introducerea făcută de Loredana Iordache din platoul știrilor.

Reporter TVR: „Reprezentanții Spitalului Grigore Antipa din Capitală…”

„Bun găsit, Loredana. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Ce știm până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient în stare critică. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanții Spitalului Grigore Antipa din Capitală… au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis corespondentul aflat la unitatea medicală.

Despre subiect au scris pentru prima dată cei de la paginademedia.ro, cei care au și prezentat imaginile video cu gafa din direct.

  • Agrippa Ionescu a fost un medic român, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie.
  • Grigore Antipa a fost un naturalist, biolog darwinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog și profesor universitar român.
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

L-au omorât pe Ion Iliescu după o postare de pe Facebook

Un alt incident fără precedent a avut loc la Televiziunea Română, unde, în direct, în cadrul jurnalului de la ora 14.00, a fost anunțată din greșeală moartea fostului președinte Ion Iliescu.

Informația, preluată fără verificare dintr-o postare de pe Facebook, a ajuns pe post din cauza unui lanț de erori editoriale și a presiunilor din regie. Prezentatoarea Andra Soceanu se afla la pupitrul știrilor.

„Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la Telejurnal. Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a înrăutățit și a devenit critică, anunță Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, unde este internat. Ba chiar în urmă cu câteva secunde…. Sunt informații conform cărora fostul președinte Ion Iliescu a decedat!”, a fost știrea pe care jurnalista Televiziunii Române a citit-o în deschiderea jurnalului de la ora 14.00.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, această gafă de proporții a ajuns în direct în urma unui lung șir de erori umane și decizionale în cadrul redacției.

Euronews: „Trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan, pe catafalc”

Un nou moment halucinant a avut loc în spațiul media, de data aceasta în timpul transmisiei funeraliilor lui Ion Iliescu.

Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III

În direct, o prezentatoare de la Euronews România a comis o gafă monumentală, confundând numele fostului președinte decedat cu cel al actualului președinte al țării, Nicușor Dan!

În jurnalul din miercuri, 6 august, jurnalista a relatat pe post: „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15.55

Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani. Decesul a avut loc la ora 15:55, în incinta Spitalului Agrippa Ionescu, unde fusese internat de aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

Sicriul a fost ridicat de pe catafalc de Garda de Onoare – Inmormântare Ion Iliescu, 7 august 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 75

„Domnul Ion Iliescu a încetat din viaţă, decesul fiind înregistrat la ora 15.55. Ion Iliescu a fost internat în unitatea noastră începând cu 9 iunie, iar pe parcursul celor 57 de zile de spitalizare echipa medicală multidisciplinară a depus toate eforturile pentru a-i asigura îngrijirea şi tratamentul necesare”, au transmis reprezentanții spitalului.

Ambiguitățile care distrug România. Omagiem criminali, reabilităm colaboratori ai Securității, respingem legile care condamnă antisemitismul

Aceștia au mai menționat, într-o postare pe Facebook, că instituția „rămâne fidelă misiunii sale de a pune pe primul loc viața, demnitatea și respectul pentru pacienții săi”.

