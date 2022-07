Parte din seria „Inspiring Women”, noua păpuşă Barbie, confecţionată din plastic reciclat, potrivit Mattel, a fost lansată în semn de omagiu pentru studiile revoluţionare realizate de Goodall despre cimpanzei, precum şi pentru eforturile ei din domeniul conservării mediului.

Îmbrăcată într-o cămaşă kaki şi pantaloni scurţi şi ţinând în mână o agendă, păpuşa Goodall poartă un binoclu la gât, iar lângă ea se află David Greybeard, o replică a primului cimpanzeu care s-a împrietenit cu cercetătoarea în timpul studiului realizat în Gombe National Park, pe teritoriul de astăzi al Tanzaniei, în estul Africii.

„Mi-am dorit să existe o păpuşă care să semene cu mine chiar înainte să apară această idee. Am văzut…. fetiţe care se jucau cu păpuşi Barbie şi, bineînţeles că, la început, erau toate foarte feminine şi m-am gândit că fetiţele au nevoie de…mai multe opţiuni”, a declarat Goodall.

