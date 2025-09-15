După lovitură, femeia nu avea urme de violenţă pe față şi nu a vrut să primească îngrijiri medicale. „De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i pus la dispoziţie formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au precizat polițiștii.
Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.
