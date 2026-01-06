600 de oameni nu au mai putut pleca

Când Emiratele Arabe Unite şi-au retras trupele din Yemen săptămâna trecută, în urma unui termen-limită impus de Arabia Saudită, au lăsat în urmă insula yemenită îndepărtată Socotra şi aproximativ 600 de turişti care sosiseră cu avionul şi care nu au mai putut pleca. Printre ei se numără cel puţin o româncă.

Astfel, traficul aerian pe principalul aeroport al insulei s-a oprit, pe măsură ce criza tot mai profundă dintre Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită s-a transformat într-un nou conflict pe teritoriul Yemenului, unde cele două puteri din Golf susţin acum grupuri opuse în războiul civil din ţară.

„Nimeni nu are nicio informație și toată lumea vrea doar să se întoarcă la viața normală”, a declarat Aurelija Krikstaponiene, o lituaniană care a călătorit la Socotra în ajunul Anului Nou. Ea trebuia să zboare înapoi la Abu Dhabi duminică, dar acum s-ar putea să fie nevoită să călătorească prin Jeddah, în Arabia Saudită, pe măsură ce controlul emiratezilor asupra insulei scade.

„Vom depinde de ajutorul alimentar oferit de localnici”

„Avem o sumă limitată de bani, iar majoritatea oamenilor vor rămâne fără bani în două sau trei zile”, a declarat pentru Reuters Maciej, un turist polonez care face parte dintr-un grup de 100 de persoane.

„Aici nu există terminale de plată sau bancomate, iar transferurile bancare sunt, de asemenea, inoperabile. Totul se bazează pe numerar. Când se vor epuiza, vom dormi în aer liber şi vom depinde de ajutorul alimentar oferit de localnici”, a spus el, adăugând că nu a fost avertizat cu privire la probabilitatea unui conflict atunci când şi-a rezervat călătoria.

Printre ei se află și românca Bianca Cus. În ciuda situației, ea încearcă să se bucure de restul timpului petrecut pe insulă până la sosirea unui zbor. „Mă bucur de fiecare zi petrecută pe insulă, la fel cum făceam înainte să aflăm că vom rămâne mai mult timp”, a declarat ea pentru Reuters.

Un paradis cu plaje unice

Socotra, care se află la peste 300 km sud de coasta Yemenului și care până de curând era accesibilă în principal pe calea aerului prin Emiratele Arabe Unite, a fost un paradis al de liniște pe parcursul anilor de conflict de pe continent.

Pentru turiști, oferă plaje magice și o floră unică, cum ar fi renumitul arbore sânge-dragon din Socotra. Se află în Golful Aden, de-a lungul unei rute maritime care duce la Marea Roșie.

Funcționează ca un portavion de neînvins

Însă Socotra a intrat sub controlul efectiv al Emiratelor Arabe Unite în 2018, când avioanele de transport militar emirateze au aterizat pentru prima dată pe insulă.

Tancurile și trupele care au descărcat armele au făcut parte din eforturile Emiratelor Arabe Unite de a-și extinde influența asupra apelor regiunii, inclusiv asupra strâmtorii Bab al-Mandab, dintre Cornul Africii și Peninsula Arabică.

Un important producător de petrol și centru de afaceri, Emiratele Arabe Unite au urmat în ultimul deceniu o politică externă fermă, creându-și propria sferă de influență în Orientul Mijlociu și nu numai, folosindu-și adesea influența financiară pentru a-și servi interesele.

„Socotra funcționează ca un portavion de neînvins, așezat în inima sistemului Bab al-Mandab, în ​​mijlocul coridorului comercial care leagă Europa, Asia și Africa”, a declarat Andreas Krieg, profesor asociat la King’s College London.

„Chiar și fără a trage un foc de armă, un actor cu acces sigur la insulă câștigă un avantaj important: să observe, să intercepteze potențial și să proiecteze influență.”

La mai puțin de opt ani distanță, acest plan este deraiat de cea mai severă ruptură publică pe care Emiratele Arabe Unite au avut-o cu aliatul lor din Golf și puterea petrolieră Arabia Saudită. Cele două țări din Golf au navigat prin multe divergențe în trecut, de la geopolitică la producția de petrol, dar aceste ultime consecințe au scos la iveală dezacordurile dintre ele.

