Syros Cats, activă încă din anii 90, se ocupă de sterilizarea și îngrijirea felinelor, iar acum caută voluntari „în formă, maturi, sănătoși și independenți” pentru o perioadă minimă de o lună. Voluntarii trebuie să dedice cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, pentru hrănirea, curățarea și îngrijirea pisicilor salvate. În schimb, aceștia beneficiază de cazare, utilități și mic dejun gratuit.

Sarcinile includ curățarea litierei, grădinărit, administrarea medicamentelor și transportul pisicilor bolnave sau rănite la veterinar. Voluntarii sunt, de asemenea, încurajați să interacționeze cu vizitatorii și să le prezinte împrejurimile. „Căutăm persoane punctuale, independente și de încredere, dispuse să se implice”, se arată pe site-ul organizației.

Doar patru voluntari sunt acceptați simultan, iar aceștia trebuie să împartă spațiul comun de locuit, inclusiv bucătăria și baia. Fiecare voluntar primește însă un dormitor propriu. Cei care au experiență în lucrul cu animale sălbatice sau pregătire veterinară au mai multe șanse de a fi selectați. Aplicațiile pentru anul 2026 sunt momentan închise, însă Syros Cats recomandă urmărirea rețelelor sociale pentru viitoarele anunțuri.

Aplicațiile implică completarea unui formular și prezentarea unei scrisori de intenție, alături de un rezumat al experienței relevante. Deși cazarea este gratuită, voluntarii trebuie să își acopere costurile de călătorie și mesele de prânz și cină. Cei cu pașapoarte din afara UE pot rămâne pe insulă doar trei luni în cadrul unei perioade de șase luni, conform regulilor Schengen.

Pisicile sunt printre cele mai întâlnite și iubite animale de companie. Sunt drăgăstoase, șirete și dornice de joacă în fiecare moment al zilei. Curiozități despre pisici pentru a cunoaște mai bine viața animalelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE