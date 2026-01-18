Potrivit informațiilor publice, Miruna Andrei s-a ocupat în trecut de machiajul doamnelor, a fost barista și a ocupat o poziție de manager în cadrul firmei.

Ședințe de psihoterapie pe mii de lei și reinterpretarea bolilor

În clipurile publicate pe platformele de social media, Miruna Andrei promovează o interpretare ezoterică a unor boli psihice grave, precum schizofrenia, susținând că aceasta „poate apărea atunci când chakra intuiției și chakra coroană sunt deschise, iar chakra rădăcină și cea sacrală sunt dezechilibrate”.

Colaj cu capturi din videoclipurile Mirunei Andrei prezente pe TikTok

Presupusa terapeută a oferit și explicații despre apariția alergiilor, promovând teorii fără fundament științific și fără a cita studii medicale avizate care să le susțină.

„Din punct de vedere emoțional, alergia reflectă nevoia de a elimina din viață ceva perceput ca amenințător. Hipervigilența, corpul rămâne pregătit să lupte, chiar şi când nu exista pericol real. Alergiile apar adesea la cei care din copilărie au trăit momente intense de frică sau tensiune, imediat după un stimul aparent neutru: o prăjitură, un miros, o atingere. Au crescut într-un mediu în care certurile sau tensiunile erau frecvente”, explică foarte convingător Miruna Andrei.

Alte afirmații emise de terapeuta Miruna Andrei:

„Psihosomatic, Alzheimerul apare frecvent la oamenii care au învățat devreme să se adapteze, să se descurce, să fie buni. Mulți au avut copilării unde n-a fost loc pentru emoții, s-au maturizat mult prea devreme”.

„Hepatita este expresia copilului interior care s-a simțit trădat, furios și a învățat să tolereze toxicitatea. În spatele multor cazuri de hepatită există o copilărie în care emoțiile au fost greu de digerat”.

Serviciile oferite de Miruna Andrei pornesc de la câteva sute de lei pentru clienții care solicită așa-numite „hipnoze de sugestie” și pot ajunge la câteva mii de lei în cazul unor pachete prezentate drept servicii mai complexe.

Captură de ecran cu serviciile oferite de Miruna Andrei

Deși se prezintă terapeut, aceasta nu deține atestat de liberă practică

Pentru a clarifica nivelul de pregătire profesională al Mirunei Andrei, am solicitat Colegiului Psihologilor din România să precizeze dacă aceasta deține avizele necesare pentru desfășurarea unor astfel de activități, care pot avea consecințe serioase, inclusiv agravarea problemelor emoționale ale persoanelor care apelează la ele.

Într-un răspuns semnat de președintele instituției, se precizează explicit că aceasta nu figurează în registrele Colegiului Psihologilor din România.

„Vă comunicăm faptul că doamna Andrei (Chifoi) Miruna-Alexandra nu se regăsește în evidențele Colegiului Psihologilor din România, astfel, dânsa nu deține atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România”, conform răspunsului transmis reporterului Libertatea.

Răspunsul oficial al Colegiul Psihologilor din România

De asemenea, într-un interviu din aprilie 2021, Miruna Andrei spunea că n-a profesat deloc în domeniul psihologiei pentru că nu simțea că este domeniul potrivit în care să activeze.

„Am început la Facultatea de Psihologie pentru că mi-am dorit să evoluez pe partea de psihic, dezvoltare personală. M-am dus inițial cu gândul de a deveni psiholog, dar pe parcurs s-a întâmplat în așa fel încât să nu simt că este o vocație potrivită pentru mine”. „Reporter: Deci n-ai profesat deloc în domeniul ăsta? Deloc. Doar am terminat facultatea și m-am bucurat că am terminat toți anii de școală, pentru că simțeam că nu mai vreau să merg în continuare făcând ceva ce oricum nu ține de viitorul meu”, spunea actuala hipnoterapeută la acea vreme.

Miruna Chifoi oferind un interviu în aprilie 2021 pentru Dobrogea TV

Experiență în make-up, barista și manager la firma fratelui ei

Înainte de a se prezenta drept „cititoare de chipuri”, Miruna Andrei s-a ocupat, în perioada 2016-2018, de machiajul doamnelor și domnișoarelor interesate de servicii de înfrumusețare. Informația reiese din mai multe fotografii publicate pe profilul său online, unde apar diverse modele realizate de aceasta.

O parte din modelele Mirunei Andrei

Tot din 2016, în paralel cu activitatea de make-up artist, Miruna Andrei și-a atribuit un titlu pompos de „Head of Financial Planning Analysis” (șefă de analiză a planificării financiare), în cadrul unei firme la început de drum specializate în prepararea cafelei, unde fratele său deținea acțiuni.

Aceasta povestește în același interviu cum a început să lucreze acolo: „După ce am terminat facultatea, fratele meu mi-a propus să lucrez la el la cafenea ca barista. După ce am stăpânit partea de barista, de bar, curățenie, servirea clienților, produse, mi-am dorit să continui să promovez, să nu rămân în același loc”.

Ulterior, Miruna Andrei a aspirat la o poziție de manager în cadrul aceleiași firmei deținute de fratele său, deși a admis public că nu cunoștea care sunt responsabilitățile asociate unei astfel de funcții.

„Mi-am dorit să promovez. Voiam să fiu manager, dar nu știam cum funcționează lucrurile, eu nu știam ce face exact un manager. Și a trebuit să învăț. […] Am ieșit din bar după aproximativ 8 luni de zile, pe funcția de manager”, spune Miruna Andrei.

Afacerea cu încasări anuale de 3.151 de lei. „Eu cumva mă văd o businesswoman”

În același material, publicat în 2021, Miruna Andrei era prezentată drept antreprenoare, promovând o afacere de vânzare de haine sub un brand personal creat de aceasta, denumit Herra.

„Reporter: Ce faci în prezent? Fac haine elegante pentru femei, mi-am început mica mea afacere de aproximativ patru luni. Sunt în dezvoltare. Momentan am doar patru ținute, dar încet-încet încep lucrurile să meargă. (Ținutele – n.red.) sunt inspirate din viața mea, eu cumva mă văd o businesswoman (femeie de afaceri – n.red.) și mi-am dorit de când eram mică să ajung cine sunt acum”, povestește Miruna Andrei.

Miruna Chifoi oferind un interviu în aprilie 2021

Aceasta s-a lăudat chiar cu un „boom” la începutul afacerii sale cu haine.

„Reporter: Ai simțit că a crescut afacerea în cele patru luni? Da, în prima fază a fost un boom pentru că făcând filmulețe și promovând foarte mult munca mea, a mers foarte bine, după care s-a văzut faptul că nu am mai avut la fel de mult timp să mă implic pentru că am fost ocupată pe partea de management și au scăzut vânzările și cererea”, spunea Andrei.

În fapt, hipnoterapeuta a raportat o cifră de afaceri de doar 3.151 de lei, înregistrând chiar pierderi în anul 2021, exact perioada în care se lăuda public cu „boom-ul” produs pe piață de firma sa, Herra Boss Babe SRL.

Datele financiare reies din informațiile disponibile pe platforma topfirme.ro.

Bilanțurile contabile depuse de Herra Boss Babe SRL. Foto: topfirme.ro

În primele luni ale anului următor, Miruna Andrei a decis dizolvarea companiei.

Numele său a mai figurat și în structura firmelor Mac Biz Management SRL, înființată în 2021 și închisă în același an, alături de Bubble Waffles Consulting SRL, înregistrată în următorul an, urmând să fie dizolvată în 2022.

Pentru niciuna dintre aceste companii nu sunt disponibile date financiare publice care să permită urmărirea unui traseu economic sau evaluarea activității desfășurate.

Contactată pentru un punct de vedere, Miruna Andrei nu a răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE