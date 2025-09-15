De la promoție la revoltă urbană

Evenimentul, organizat de lanțul de fast-food Krousty Sabaidi în colaborare cu influencerul Fares Salvatore, urma să marcheze deschiderea unui nou restaurant în Châtelet-Les Halles. Planul era să se distribuie 1.000 de porții gratuite de Krousty – un preparat cu orez și pui prăjit.

Ceea ce trebuia să fie o acțiune comercială s-a transformat rapid într-o situație scăpată de sub control. Mii de persoane au invadat zona, creând scene de haos. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu oameni înghesuindu-se și bătăi izbucnind între participanți.

Poliția a fost chemată să gestioneze situația, dar s-a confruntat cu violențe. Unii tineri au aruncat cu proiectile spre forțele de ordine. Pentru a restabili ordinea, poliția a folosit gaze lacrimogene și a instalat bariere de securitate.

Două persoane au fost arestate pentru jafuri comise profitând de haos. În plus, trei dintre cei mai agresivi participanți au fost reținuți. În mod surprinzător, nu s-au înregistrat răniți.

Reacția autorităților

Prefectura Poliției a confirmat pentru presa franceză prezența unei «mulțimi compacte, formată din un public destul de tânăr». Potrivit cifrelor oficiale, aproximativ 3.000 de persoane au participat la eveniment.

Recomandări „De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

„Deoarece acest eveniment nu avea nicio autorizație și având în vedere tulburarea ordinii publice cauzată de o mulțime numeroasă pe care agenții de securitate nu au putut să o gestioneze, organizatorul a anulat evenimentul”, a declarat o sursă din poliție.

Scuze și explicații din partea organizatorilor

După incident, Krousty Sabaidi a postat un mesaj pe TikTok, mulțumind poliției pentru eforturile de a controla situația. Restaurantul a explicat că numărul participanților a depășit toate așteptările, provocând un „aflux masiv” în fața localului.

„Din motive de securitate și în strictă conformitate cu instrucțiunile impuse de prefectură, suntem nevoiți să anulăm evenimentul”, au scris reprezentanții Krousty Sabaidi.

Ei au adăugat: „Plănuisem să vă oferim 1.000 de Krousty pentru a sărbători această zi. Pentru a ne onora angajamentul, ne ținem de această promisiune, pe care o vom comunica ulterior.”

Free chicken giveaway sparks clashes in Paris



Influencer Fares Salvatore decided to hand out a thousand portions of fried chicken, but the charity event quickly spiraled out of control.



The crowd that gathered for free food caused a stampede and mass unrest.



Police were… pic.twitter.com/JGUeIh876c — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025

Incidentul a stârnit reacții din partea politicienilor, în special de extremă dreaptă. Matthieu Valet, fost ofițer de poliție și actual europarlamentar al Raliului Național, a lăudat intervenția poliției care „a arestat huliganii hotărâți să lupte”.