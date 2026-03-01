Anchetă în Marea Britanie privind polițiștii sub acoperire

Situația a avut loc în urmă cu aproximativ 25 de ani. Ancheta vizează modul în care Poliția Metropolitană a trimis ofițeri sub acoperire să se infiltreze, în principal, în grupuri de campanie de stânga între 1968 și 2010, potrivit The Guardian. Mai mulți dintre acești ofițeri au ajuns să aibă relații cu femei fără să le dezvăluie că sunt polițiști care spionează grupuri politice.

Ancheta publică este un demers masiv în Marea Britanie, menit să investigheze abuzurile comise de unitățile de elită ale poliției. Într-un caz este vizat Carlo Soracchi, care a activat sub acoperire între 2000 și 2006. În această perioadă, acesta s-a dat drept activist, în timp ce se infiltra în grupuri de campanie socialiste și antifasciste.

În ceea ce privește vizita acestuia în Veneția, documentele interne arată că Poliția Metropolitană ar fi achitat zborurile și cazarea pentru călătorie, pe baza motivării că Soracchi urma să meargă împreună cu un grup de activiști britanici pentru a „consolida și extinde” relațiile cu socialiștii italieni.

Femeia cu care avea la vremea respectivă o relație, prezentată în anchetă sub numele de Lindsey, a declarat însă că Soracchi a mers doar cu ea, într-o „escapadă romantică într-un oraș asociat cu romantismul”. Lindsey a spus că în acea călătorie de trei zile au fost doar ei doi și că s-au despărțit doar pentru 20 de minute. Potrivit mărturiei sale, au mers împreună la restaurant, au vizitat obiective turistice și au admirat arhitectura orașului.

A avut relații cu trei femei în timp ce era polițist sub acoperire

Lindsey a fost una dintre cele trei femei care susțin că au fost păcălite de Soracchi în perioada în care acesta era sub acoperire. El ar fi avut și o relație de doi ani cu Donna McLean, timp în care ar fi cerut-o în căsătorie, iar ea ar fi acceptat. Bărbatul neagă că ar fi făcut însă acest lucru.

Cele două femei au declarat, săptămâna aceasta, la audierile în fața comisiei, că Soracchi ar fi spus minciuni că le-ar iubi și ar dori o relație cu ele. Carlo Soracchi urmează să fie interogat săptămâna viitoare, timp de patru zile.

Lindsey, care se descrie drept socialistă, a spus că s-a îndrăgostit de Soracchi în 2001, dar că nu ar fi fost de acord cu o relație dacă ar fi știut cine e el cu adevărat. Ea a relatat că, cu puțin înainte de Crăciun în acel an, Soracchi a surprins-o cu bilete de avion spre Veneția. „Îmi amintesc că m-am simțit copleșită și măgulită că organizase asta pentru noi. M-am simțit iubită”, a declarat ea. Cei doi au stat atunci într-un „apartament vechi și frumos” în centrul Veneției, care „se potrivea perfect cu întreaga atmosferă a vizitei”, a spus ea.

Acesta este acuzat acum că a folosit fonduri publice pentru a plăti o vacanță romantică la Veneția alături de o femeie pe care a sedus-o în cadrul misiunii sale.

Într-o declarație scrisă, Soracchi a afirmat că unitatea de poliție sub acoperire pentru care lucra ar fi autorizat și plătit călătoria. „Scopul era ca activiști ai Partidului Socialist să poarte discuții cu activiști italieni cu orientări similare”, a afirmat el. Costul călătoriei nu a fost dezvăluit.

Totodată, Lindsey a spus că în perioada cât a fost în Italia cu Soracchi nu s-a întâlnit deloc cu grupuri anarhiste ori activiști italieni și că întreaga „misiune” a fost doar un pretext pentru a-și petrece timpul împreună pe banii statului.

