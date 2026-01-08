„Se confirmă preliminar că au murit (Iliaș Gimadutdinov și Elmir Koniakov)”, au precizat reprezentanții forțelor de ordine.

Un elicopter privat Robinson R44 s-a prăbușit pe 7 ianuarie, în timpul zilei, pe teritoriul bazei de agrement Așatli-Park, în raionul Bardîmski din Ținutul Perm.

În urma acestui accident, două persoane au murit – pilotul și pasagerul elicopterului. Potrivit informațiilor comunicate anterior de Procuratura de Transport din Ural, zborul nu fusese autorizat.

La locul accidentului au fost anchetatorii Direcției Centrale de Investigații pentru Transport a Comitetului de Anchetă al Rusiei, pentru a face cercetare la fața locului și a stabili cauzele exacte ale producerii tragediei.

De asemenea, Procuratura pentru Transport din Ural a declanșat o verificare privind respectarea legislației în domeniul siguranței zborurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE