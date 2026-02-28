Colaborare între OpenAI și Pentagon

Decizia vine la scurt timp după ce administrația Trump a ordonat încetarea utilizării serviciilor oferite de principalul competitor al OpenAI, compania Anthropic, potrivit The Guardian.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri seara parteneriatul cu Pentagonul. Acesta a subliniat că acordul încheiat conține clauze clare care interzic utilizarea tehnologiei OpenAI pentru supraveghere de masă sau pentru sisteme autonome de arme letale.

„Două dintre cele mai importante principii de siguranță ale noastre sunt interdicțiile privind supravegherea de masă internă și responsabilitatea umană pentru utilizarea forței, inclusiv pentru sistemele de arme autonome”, a scris Altman pe platforma X.

El a adăugat că Pentagonul „este de acord cu aceste principii, le reflectă în legislație și politică și le-am inclus în acordul nostru”. Altman speră că aceleași termeni vor fi oferiți și altor companii de AI, ca o metodă de a „evita conflictele legale și guvernamentale și de a ajunge la acorduri rezonabile”.

Conflictul cu Anthropic

Acordul dintre OpenAI și Pentagon a venit pe fondul unui conflict intens între Pentagon și Anthropic, companie cunoscută pentru angajamentul său față de implementarea responsabilă a tehnologiilor AI.

Compania Anthropic, dezvoltatorul sistemului Claude, a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru supravegherea în masă sau pentru dezvoltarea armelor autonome. După luni de negocieri eșuate, administrația Trump a cerut tuturor agențiilor federale să „înceteze imediat” utilizarea tehnologiei Anthropic.

Președintele Donald Trump a reacționat pe platforma sa, Truth Social, acuzând compania de politizare: „Nebunii de stânga de la Anthropic au făcut o GREȘEALĂ DEZASTRUOASĂ încercând să FORȚEZE (Pentagonul) să respecte Termenii lor de Serviciu în loc de Constituția noastră”.

Într-un comunicat publicat vineri, Anthropic a reafirmat angajamentul său de a nu permite utilizarea tehnologiei sale pentru supravegherea de masă sau pentru crearea de arme complet autonome.

„Nicio cantitate de intimidare sau sancțiuni din partea (Pentagonului) nu ne va schimba poziția”, a declarat compania. De asemenea, Anthropic a menționat că aceste restricții nu au afectat până acum nicio misiune guvernamentală. Compania subliniază că a încercat să ajungă la un acord de bună-credință cu Pentagonul, dar fără succes.

