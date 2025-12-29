Până la data de 15 decembrie 2025, suma totală atrasă din finanțări europene a ajuns la 283.257.193 de lei, echivalentul a 55,64 milioane de euro.

„Cred că anul 2025 a continuat drumul pe care l-am început în 2008, în ceea ce privește fondurile europene. De această dată, am atins un vârf al sumelor care au intrat în buget din fonduri nerambursabile, anume peste 55 de milioane de euro. Dar nu discutăm doar de sume, ci și de investițiile concrete realizate: 30 de autobuze electrice care circulă pe străzile orașului, nouă tramvaie noi, un șantier imens care va fi viitorul spital de boli infecțioase, vorbim de pasaje rutiere, de ceea ce orădenii au nevoie pentru creșterea calității vieții în oraș. În Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională suntem 25 de persoane care lucrăm la scrierea, atragerea și implementarea proiectelor, dar până la urmă, aceste rezultate sunt rodul unei munci asidue, unei strategii integrate a municipiului și a colaboratorilor cu care primăria lucrează la aceste proiecte”, a declarat Marius Moș.

Florin Birta, primarul municipiului Oradea, a anunțat acest record în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul companiei locale de transport, unde s-a recepționat lotul de nouă tramvaie noi achiziționate prin PNRR.

„În 2025 am atras cei mai mulți bani din istoria orașului, din fonduri europene. Până la 15 decembrie am atras aproximativ 283 de milioane de lei. Probabil până la finalul anului vom mai atrage și alte sume, iar în ianuarie vom avea datele finale”, a spus Florin Birta.

Comparativ, primarul a menționat că în 2015, la finalul ciclului financiar european, Oradea a atras 212 milioane de lei, iar în 2023, suma a fost de 194 milioane de lei.

Recordul din 2025 reprezintă o creștere semnificativă, cu 33,58% mai mult decât fondurile europene investite în 2015.

„Cea mai mare încasare a fost în 2015, când a fost final de ciclu de finanțare europeană: 212 milioane de lei. Apoi a urmat, bineînțeles, 2023, când a fost un alt final de ciclu de fonduri europene: 194 de milioane de lei, dar anul 2025 a fost un real succes pentru municipiul Oradea din punct de vedere al atragerii de fonduri europene care au intrat în proiectele orădene”, a precizat Florin Birta.

O mare parte din fondurile europene din 2025 sunt alocate pentru construirea Spitalului de boli infecțioase din strada Vlădeasa, cu o valoare totală de 135 milioane de euro.

Proiectele au fost gestionate de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, o structură a Primăriei Municipiului Oradea, înființată în 2008.

Din 2012, instituția este condusă de Marius Moș, lector universitar la Universitatea Oradea, absolvent al Facultății de Electrotehnică și Informatică și al Facultății de Științe Politice și Științele Comunicării, cu un master în economie socială.

Direcția contribuie la dezvoltarea orașului, gestionând fonduri externe nerambursabile pentru proiecte de infrastructură, sănătate, educație și eficiență energetică.