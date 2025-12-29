Până la data de 15 decembrie 2025, suma totală atrasă din finanțări europene a ajuns la 283.257.193 de lei, echivalentul a 55,64 milioane de euro. 

„Cred că anul 2025 a continuat drumul pe care l-am început în 2008, în ceea ce privește fondurile europene. De această dată, am atins un vârf al sumelor care au intrat în buget din fonduri nerambursabile, anume peste 55 de milioane de euro. Dar nu discutăm doar de sume, ci și de investițiile concrete realizate: 30 de autobuze electrice care circulă pe străzile orașului, nouă tramvaie noi, un șantier imens care va fi viitorul spital de boli infecțioase, vorbim de pasaje rutiere, de ceea ce orădenii au nevoie pentru creșterea calității vieții în oraș. În Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională suntem 25 de persoane care lucrăm la scrierea, atragerea și implementarea proiectelor, dar până la urmă, aceste rezultate sunt rodul unei munci asidue, unei strategii integrate a municipiului și a colaboratorilor cu care primăria lucrează la aceste proiecte”, a declarat Marius Moș.

Florin Birta, primarul municipiului Oradea, a anunțat acest record în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul companiei locale de transport, unde s-a recepționat lotul de nouă tramvaie noi achiziționate prin PNRR. 

„În 2025 am atras cei mai mulți bani din istoria orașului, din fonduri europene. Până la 15 decembrie am atras aproximativ 283 de milioane de lei. Probabil până la finalul anului vom mai atrage și alte sume, iar în ianuarie vom avea datele finale”, a spus Florin Birta.

Comparativ, primarul a menționat că în 2015, la finalul ciclului financiar european, Oradea a atras 212 milioane de lei, iar în 2023, suma a fost de 194 milioane de lei. 

Recordul din 2025 reprezintă o creștere semnificativă, cu 33,58% mai mult decât fondurile europene investite în 2015. 

„Cea mai mare încasare a fost în 2015, când a fost final de ciclu de finanțare europeană: 212 milioane de lei. Apoi a urmat, bineînțeles, 2023, când a fost un alt final de ciclu de fonduri europene: 194 de milioane de lei, dar anul 2025 a fost un real succes pentru municipiul Oradea din punct de vedere al atragerii de fonduri europene care au intrat în proiectele orădene”, a precizat Florin Birta.

O mare parte din fondurile europene din 2025 sunt alocate pentru construirea Spitalului de boli infecțioase din strada Vlădeasa, cu o valoare totală de 135 milioane de euro. 

Proiectele au fost gestionate de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, o structură a Primăriei Municipiului Oradea, înființată în 2008. 

Din 2012, instituția este condusă de Marius Moș, lector universitar la Universitatea Oradea, absolvent al Facultății de Electrotehnică și Informatică și al Facultății de Științe Politice și Științele Comunicării, cu un master în economie socială. 

Direcția contribuie la dezvoltarea orașului, gestionând fonduri externe nerambursabile pentru proiecte de infrastructură, sănătate, educație și eficiență energetică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Reacția dură a unui călugăr după gestul lui Becali la Mănăstirea Cernica: „Îmi venea să mă dezbrac de veșminte și să plec. Nu mai puteam suporta”
GSP.RO
Reacția dură a unui călugăr după gestul lui Becali la Mănăstirea Cernica: „Îmi venea să mă dezbrac de veșminte și să plec. Nu mai puteam suporta”
Primul nume imens pus la punct de Cristi Chivu: „V-am spus că nu mă interesează ce zice!”
GSP.RO
Primul nume imens pus la punct de Cristi Chivu: „V-am spus că nu mă interesează ce zice!”
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Românii care ar putea lua pensii speciale, fără 25 de ani de vechime în specialitate
Știri România 17:32
Românii care ar putea lua pensii speciale, fără 25 de ani de vechime în specialitate
PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă”
Știri România 17:02
PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă”
Parteneri
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Adevarul.ro
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
Fanatik.ro
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Stiri Mondene 16:51
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Stiri Mondene 15:30
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
ObservatorNews.ro
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
GSP.ro
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax.ro
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 15:32
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
Fanatik.ro
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental