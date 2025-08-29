Este vorba despre noul Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea, de pe strada Vlădeasa.

Conform Bihon, Florin Birta a declarat: „Există riscul ca acest proiect să nu mai poată fi finanțat prin PNRR. Din discuțiile purtate la Guvern a reieșit că săptămâna viitoare se va stabili lista spitalelor care vor rămâne pe PNRR. Se va face o analiză și abia după aceea se va ști exact”.

Lucrările pentru noul spital au început în septembrie 2024. Proiectul, evaluat la peste 672 de milioane de lei, era inițial finanțat în proporție de 95% prin PNRR. Restul de 5% reprezintă contribuția municipalității Oradea.

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în martie 2024 cu un consorțiu condus de SC Construcții Erbașu. Termenul de finalizare era stabilit pentru 30 de luni, cu obiectivul de a fi gata la sfârșitul anului 2026.

În cazul pierderii finanțării PNRR, primarul Birta a asigurat că se vor căuta alte surse de finanțare prin programe de sănătate.

Florin Birta a menționat că lucrările de reabilitare a unităților de învățământ din Oradea, finanțate prin PNRR, sunt în grafic. Conform discuțiilor cu firmele executante, acestea ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, respectând termenul-limită pentru proiectele PNRR.

„Estimăm că spitalul va fi gata la sfârșitul anului 2026, începutul anului 2027”, spunea la începutul lucrărilor, primarul Florin Birta.

Situația rămâne incertă până la anunțul oficial privind lista spitalelor care vor păstra finanțarea PNRR.

