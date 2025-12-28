Irène Koller a fost diagnosticată cu delir

În luna iunie 2025, Irène Koller, aflată într-o stare confuză, a fost găsită dezorientată de un trecător în Schlieren, Zurich, și transportată la spital, relatează publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier Media International.

Medicii au diagnosticat-o cu delir, o afecțiune acută, care poate pune viața în pericol și care afectează aproximativ 10% dintre persoanele cu vârsta peste 85 de ani în Elveția, în special pe cei care suferă de demență.

Fiul pacientei, Bernard Koller, în vârstă de 62 de ani, se afla în străinătate în acel moment, dar a revenit în Elveția cât mai repede posibil. Pe 19 iunie, Irène Koller a fost transferată în secția pentru pacienți cu delir a Spitalului Affoltern am Albis, care este specializată în îngrijirea pacienților vârstnici cu tulburări acute.

Fiind în continuare dezorientată și incapabilă să ia decizii, mutarea a fost aprobată de fiul său, care deține un mandat de îngrijire pentru mama sa.

Obiectele pacientei care nu au mai fost găsite

Bernard Koller își vizita zilnic mama, care începea să își revină treptat. Cu toate acestea, soția sa a observat că Irène Koller nu mai purta verigheta, un obiect de care aceasta nu se despărțea niciodată. Angajații spitalului au afirmat că obiectele ei de valoare au fost păstrate într-un loc sigur, însă verigheta nu se afla acolo.

După două săptămâni și jumătate, Irène Koller a fost externată și mutată într-un cămin de bătrâni. Pe lista cu obiectele personale întocmită de spital erau menționate mai multe bunuri: un inel, cercei, un colier cu pandantiv din aur, un ceas, o cheie și un portofel cu 57 de franci.

Cu toate acestea, doar ceasul, cheia și portofelul au fost returnate. Din portofel lipseau 40 de franci, iar bijuteriile din aur, estimate la o valoare de 8000 de franci, nu au fost niciodată găsite. Conform unui bijutier, doar pandantivul din aur valora peste 4000 de franci.

Care a fost răspunsul spitalului

Asigurarea locuinței lui Bernard Koller a refuzat să acopere pierderea, considerând că este vorba despre un „furt simplu în afara locuinței”. În urma acestui refuz, Bernard Koller a luat legătura cu Spitalul Affoltern.

Instituția a transmis că nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea obiectelor.

„Rudele au o obligație de diligență și ar trebui să păstreze obiectele de valoare într-un seif sau acasă”.

Cu toate acestea, spitalul a recunoscut că portofelul pacientei a fost păstrat în biroul secției, sub responsabilitatea instituției.

„Vom rambursa pierderea de 40 de franci, însă fără a accepta o obligație legală”, a declarat spitalul.

Bernard Koller nu a acceptat această explicație, considerând că spitalul este responsabil pentru siguranța bunurilor personale preluate și inventariate oficial.

„Când un spital păstrează obiecte de valoare, trebuie să se asigure că acestea sunt în siguranță. Dacă dispar, este responsabilitatea lor”, a spus el.

Jurista Rosmarie Naef de la centrul de consiliere al publicației Beobachter susține poziția lui Koller.

„Dacă un pacient este evident dezorientat, spitalul trebuie să fie deosebit de atent cu bunurile sale, deoarece în această stare, pacientul nu se poate îngriji singur”.

Reprezentanta Spitalului Affoltern, Rebekka Meierhofer, a declarat că situația este „neplăcută pentru toate părțile implicate”. Aceasta a adăugat că spitalul este în continuare în discuții cu familia Koller pentru a găsi o soluție satisfăcătoare pentru toți cei implicați.

Deocamdată, Bernard Koller așteaptă un răspuns favorabil la solicitările sale.

 1 comentariu
letima 28.12.2025, 21:02

Iar asta in Elvetia cea foarte civilizata... Nu va mai plangeti de Romania ca a inceput de ceva vreme sa fie mult mai rau afara. Canada e plina de gropi si in orasele mari si pe autostrazi, stalpii de electricitate sunt aproape toti din lemn, Londra e plina de gunoaie in tot centrul, in majoritatea capitalelor stau blocurile sa pice, mijloacele de transport intarzie, sunt vechi si zgomotoase, etc etc etc. Tot mai bine e la noi acasa

Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Știri România 12:56
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Peste 900 de foști parlamentari primesc pensii speciale, iar cei cu trei sau mai multe mandate iau până la 14.000 de lei pe lună
Știri România 12:21
Peste 900 de foști parlamentari primesc pensii speciale, iar cei cu trei sau mai multe mandate iau până la 14.000 de lei pe lună
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Stiri Mondene 12:32
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
