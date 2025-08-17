Israelul se pregătește de o nouă ofensivă în Gaza

Măsura survine la câteva zile după ce Israelul a confirmat intenția de a lansa o nouă ofensivă pentru a recâștiga controlul asupra părții de nord a orașului Gaza, cel mai mare centru urban din fâșie, plan care a generat îngrijorări internaționale privind soarta celor circa 2,2 milioane de locuitori.

Echipamentele urmează să fie transferate prin punctul de frontieră Kerem Shalom, sub supravegherea ONU și a altor organizații de ajutor internațional, după verificări de securitate efectuate de Ministerul israelian al Apărării.

„În cadrul pregătirilor pentru relocarea populației din zonele de luptă către sud, pentru siguranța lor, aprovizionarea cu corturi și materiale pentru adăpost va fi reluată”, a precizat COGAT, agenția militară care gestionează coordonarea ajutorului pentru Gaza.

Familiile ostaticilor israelieni cer o „zi națională de oprire a ostilităților”

În același timp, familiile ostaticilor israelieni au cerut pentru duminică o „zi națională de oprire a ostilităților”, exprimându-și frustrarea după 22 de luni de război. Ele se tem că ofensiva anunțată va agrava riscul pentru cei aproximativ 50 de ostatici rămași în Gaza, dintre care doar 20 ar mai fi în viață.

Recent, publicarea unor înregistrări cu ostatici slăbiți, forțați să ceară ajutor și hrană, a amplificat presiunea asupra guvernului israelian pentru a încheia un acord de încetare a ostilităților.

„În întreaga țară, sute de inițiative civice vor suspenda rutina zilnică pentru a se alătura luptei morale de a-i aduce acasă pe cei 50 de ostatici”, se arată într-un comunicat al familiilor.

„Vreau să cred că există speranță și că aceasta nu va veni de sus, ci doar de la noi”, a declarat Dana Silberman Sitton, sora lui Shiri Bibas și mătușa lui Kfir și Ariel Bibas, uciși în captivitate, în cadrul unui miting la Tel Aviv.

Atacurile israeliene au ucis, sâmbătă, 39 de persoane

Între timp, apărarea civilă din Gaza a raportat că cel puțin 39 de persoane au fost ucise sâmbătă în urma atacurilor israeliene, avertizând asupra agravării situației umanitare în cartierul Zeitoun din orașul Gaza, unde se estimează că se află aproximativ 50.000 de locuitori fără acces la hrană, apă sau alte necesități de bază.

În sudul enclavei, în zona Muwasi, un atac aerian israelian a ucis o fetiță împreună cu părinții săi, potrivit spitalului Nasser și martorilor. Vecinii au denunțat tragedia: „Sunt civili într-o zonă desemnată drept sigură”, a spus Fathi Shubeir, vizibil afectat.

Armata israeliană a răspuns că investighează incidentul și că obiectivul său este distrugerea capacităților Hamas, susținând că ia măsuri pentru a evita victimele civile.

Israelul controlează deja aproximativ 75 % din Fâşia Gaza.

