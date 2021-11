Panică la aeroportul din Atlanta. Pistolul unui bărbat s-a descărcat accidental. Poliția îl caută pe individ

În bagajul unei persoane s-a descoperit la trecerea prin aparatul de scanare al aeroportului din Atlanta „un obiect interzis”, a explicat Robert Spinden, conducător al biroului regional pentru siguranță în transport.

Respectiva persoană a fost oprită apoi pentru încă un control.

„În timpul acestui control, pasagerul s-a precipitat către bagajul său şi a luat arma care era înăuntru, iar aceasta s-a descărcat. Pasagerul a fugit apoi cu arma către o ieşire. Am avut noroc că atunci când s-a descărcat arma nu a fost rănit nimeni grav”, a adăugat Spinden.

Ghost town after reported shooter in Atlanta airport. Been advised it was an accidental discharge but were still shut down. pic.twitter.com/0VpigDJRkS