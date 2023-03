În ultimele zile, Suveranul Pontif a avut dificultăți de respirație, dar nu este bolnav de COVID, potrivit Vaticanului.

„Va avea nevoie să urmeze un tratament adecvat în spital pentru câteva zile. Papa Francisc este emoționat de numeroasele mesaje primite și este recunoscător pentru atenție și rugăciunile primite”, potrivit comunicatului Vaticanului.

Anterior, Vaticanul anunța că Papa Francisc a ajuns la spitalul Gemelli pentru a efectua mai multe analize care au fost „programate anterior”, fără a oferi mai multe detalii.

Potrivit cotidianului italian Corriere della Sera, care citează surse medicale, Papa Francisc a sosit la spital cu ambulanţa, în urma unor „probleme cardiace”, contrar anunţului Vaticanului.

Personalul său cel mai apropiat, inclusiv agenții de securitate, a fost mobilizat să rămână peste noapte la spitalul Gemelli, potrivit presei italiene.

