„Le place pâinea, dar mănâncă și sendvișuri cu șuncă și pește sau ronțăie oase de pui”, explică dr. Barbara Klump de la Institutul Max Planck pentru Comportamentul Animalelor din Radolfzell, Germania, care a studiat păsările „obraznice” alături de colegii din Sydney.

Saga a început când papagalii Cacadu au descoperit că pubele conțin adesea alimente, pâinea și fructele fiind preferate. Capacele sunt relativ grele, dar câteva păsări au început să le deschidă, ajutându-se de cioc și de gheare!

„Trucul” a fost observat în doar trei suburbii din Sydney în 2018, dar, ulterior, s-a răspândit în 44 de cartiere. Comportamentul este o adevărată „pacoste” pentru locuitori, deoarece păsările lasă gunoiul pe străzi.

