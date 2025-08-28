Parada militară din China

China va organiza parada la Beijing miercuri, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment vor participa 26 de lideri străini, inclusiv președintele rus Vladimir Putin.

Agenția oficială de știri Xinhua din China l-a citat pe asistentul ministrului de externe Hong Lei, care a confirmat că Kim va participa la ceea ce a numit „comemorările Zilei Victoriei Chinei” pe 3 septembrie.

Agenția de știri de stat nord-coreeană a confirmat, de asemenea, că Kim va vizita China la invitația președintelui chinez Xi Jinping. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre durata vizitei sau data plecării lui Kim din Coreea de Nord.

Dacă vizita lui Kim se va concretiza, aceasta ar fi prima sa călătorie în China din 2019. În încercarea de a ieși din izolarea diplomatică, Kim a urmărit recent să-și extindă relațiile cu țările care se confruntă cu Washingtonul.

China a fost mult timp cel mai mare partener comercial și principal furnizor de ajutor al Coreei de Nord, dar au existat întrebări despre relațiile lor în ultimii ani.

Relațiile Coreei de Nord cu Rusia

Coreea de Nord s-a concentrat pe extinderea cooperării cu Rusia, furnizând trupe și muniție pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, mulți observatori spun că Coreea de Nord este de așteptat să ia măsuri pentru a îmbunătăți relațiile cu China.

În 2023, aproximativ 97% din comerțul extern al Coreei de Nord a fost cu China, în timp ce 1,2% a fost cu Rusia.

Coreea de Nord a devenit, de asemenea, mai vocală în afacerile internaționale dincolo de Peninsula Coreeană, emițând declarații privind conflictele din Orientul Mijlociu și probleme legate de Strâmtoarea Taiwan.