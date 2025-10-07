Investiția a beneficiat de finanțare nerambursabilă prin PNRR. Principalii acționari ai Smart Power Generation Alfa, dezvoltatorul proiectului, sunt Manole Gheorghe (39,5%), Dragoș Dan Vasile, Radu Vasile și Domente Vasile (fiecare cu 13,17%).

Parcul eolian reprezintă doar prima etapă a unui proiect mai amplu în zona Cudalbi. Potrivit sursei citate, planurile includ și o centrală fotovoltaică de 38 MW, precum și un sistem de stocare a energiei de 36 MW cu o capacitate de 36 MWh.

Acest proiect marchează o etapă importantă în dezvoltarea energiei regenerabile în România, contribuind la diversificarea mixului energetic și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Investițiile în energie verde sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor climatice ale țării și asigurarea unei tranziții energetice sustenabile.