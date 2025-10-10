Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală”. Rebrandingul a costat 48.000 de euro

Comentariile românilor: „Haos. Se potrivește cu Poșta Română”

Noul design al siglei Poștei Române a devenit rapid subiect de ironii și critici dure pe rețelele sociale. Mulți români spun că logo-ul este „confuz”, „haotic” și „departe de profesionalismul pe care ar trebui să-l transmită o companie națională”.

Noul Logo al Postei Romane
Logo nou la Poșta Română. Foto: Facebook

Pe paginile de Facebook și Reddit, zeci de comentarii negative au apărut în doar câteva ore de la publicarea noului logo. Unii utilizatori au fost tranșanți, spunând că designul „nu are nicio logică vizuală”, în timp ce alții au ironizat procesul de rebranding.

„Urât, foarte urât,mult mai frumoasă și mai reprezentativă era sigla veche.”, a scris un român.

„Au dat o mulțime de bani pentru aceasta siglă, care este o porcărie.”, comentează o altă persoană.

Pe rețelele sociale, utilizatorii nu s-au ferit de cuvinte dure la adresa noului logo: „O cacofonie vizuală. Cei care au aprobat mizeria asta nu cred ca au toate țiglele pe casă.”

Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului"
Recomandări
Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului"
O masiana a Postei Romane trece printr-o padure, in colt se vede noul logo al companiei
Rebranding cu scandal la Poșta Română – Foto: Inoveo.ro

Un logo „greu de citit”

Altul a comparat noul design cu logo-ul poștei olandeze: „Arată absolut penibil. Greu de citit, patru culori care nu se complementează deloc. Fa o comparație cu PostNL din Olanda – simplu, ușor de recunoscut, folosește culorile țării și o atenție faină vizuală cu coroana.”

Unii internauți s-au amuzat pe seama sumei cheltuite: „48.000 de euro pentru un branding care pare făcut în 1990 de un designer legat la ochi”, a scris cineva ironic, în timp ce altul a comentat: „Cred că și dacă dădeai la mișto un prompt pe ChatGPT ieșea ceva mai bun.”

Criticile au vizat în special lizibilitatea și structura noului logo: „Logo-ul mi se pare teribil. Trebuie să citești cumva șerpuit, pe diagonală ‘poșta, apoi sari pe verticală la ‘română. Fonturile scad lizibilitatea și nu arată atractiv vizual.”

Un tânăr trece prin fața unui poster cu noua sigla a Postei Române
Rebranding-ul a costat 48.000 de euro Foto: Inoveo.ro

„Logoul ăsta îmi dă senzația că bulinele verzi sunt destinația și linia roz e ruta poștașului. Fără o legătură neapărat cu destinația – dacă se intersectează, lasă pachetul, dacă nu, s-a pierdut pe drum.”, a comentat altcineva.

Alții au fost mai direcți: „Haos. Se potrivește cu Poșta Română” sau „Sigla veche era cel mai bun logo pe care îl aveam în România.”

Rebrandingul Poștei Române, parte dintr-o strategie de modernizare

Conducerea Poștei Române a prezentat joi, 9 octombrie, noua identitate vizuală în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că rebrandingul marchează o nouă etapă în evoluția companiei.

Când au o săptămână liberă elevii din fiecare județ, pentru „vacanța de schi" din 2026
Recomandări
Când au o săptămână liberă elevii din fiecare județ, pentru „vacanța de schi" din 2026

Procesul de rebranding a fost realizat în parteneriat cu INOVEO Concept, agenţie românească cu portofoliul bogat.

„Poşta Română marchează încă un moment istoric în evoluţia sa din ultimii ani: lansarea noii identităţi vizuale, simbol al unei strategii de repoziţionare alături de marile administraţii poştale care s-au reinventat pentru a rămâne relevante într-o lume digitalizată”, a transmis compania.

„Noua identitate vizuală este mai mult decât o schimbare de imagine– este o declaraţie de intenţie. Ea anunţă o viziune pe termen lung, care repoziţionează Poşta Română drept o companie modernă, competitivă şi relevantă pentru următoarele decenii.”

Poșta Română deține o flotă compusă exclusiv din vehicule terestre, aproximativ 1.300 de autoturisme, autoutilitare, camioane și motoscutere electrice, care vor fi rebranduite cu noul logo, proces estimat la cel puțin 65.000 de euro, potrivit calculelor bazate pe costul de 50–100 de euro pentru fiecare vehicul.

Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală”. Rebrandingul a costat 48.000 de euro
Sigla nouă a Poștei Române a fost pusă pe un avion de pasageri – Foto: Captura ecran Inoveo

Deși compania nu are avioane în flota sa operațională, în cadrul prezentării noii identități vizuale au fost incluse mockup-uri cu logo-ul Poștei Române și pe un avion. Logo-ul a fost însă aplicat pe un avion de pasageri, nu pe unul de transport.

Directorul general: „Suntem în tranziție de la tradiție la modernitate”

Directorul general al Poștei Române Valentin Ștefan a explicat că noul logo reflectă transformarea instituției:

„Poate vă întrebați de ce Poșta Română a ales să facă o schimbare radicală în identitatea sa vizuală. Suntem încăpățânați, tenace și loiali. Și da, suntem în tranziție de la tradiție la modernitate.”

„Poşta Română face puntea între stat, cetăţeni şi companii, între generaţii, între trecut şi viitor. Tocmai de aceea, am ales o schimbare fresh, profundă şi revoluţionară”

El a adăugat că procesul a fost fundamentat pe o analiză amplă a percepției publice:

„Rebrandingul s-a bazat pe un studiu amplu privind percepția publică și a scos la iveală nevoia de modernizare, claritate și servicii integrate.”

Ce spune agenția de branding: „Goarna nu mai era încăpătoare”

Reprezentanta agenției INOVEO Concept, Dochița Zenoveiov, a explicat filosofia din spatele noului design:

„Goarna nu mai era încăpătoare, mă strângea, m-am îngrășat ca organizație și plesnea. Ne-am imaginat că este coletul care se mișcă și astfel colegii mei din design au ajuns la această identitate. De ce am unit literele și de ce le-am umplut? Pentru că poșta e mai mult decât servicii poștale. Le-am conectat ca să oferim o infrastructură, nu le-am scris drept, ci le-am făcut un pic neliniar ca să dăm ideea asta de agilitate.”

Asa arata înainte sigla Poștei Române
Vechea sigla a Poștei Române – Foto: Inoveo.ro

Cât a costat rebrandingul și ce urmează pentru companie

Procesul de rebranding a costat 48.000 de euro, iar modernizarea oficiilor poștale urmează să implice o investiție de 10–15 milioane de euro în următorii doi ani.

„Oficiile poştale trebuie igienizate şi modernizate… Modernizarea acestora trebuie făcută, pentru că imaginea şi atmosfera din oficiile poştale trebuie aduse la zi.” – a declarat Valentin Ștefan.

În paralel, Poșta Română își branduiește flota auto cu noul logo, costul fiind de 50–100 de euro per vehicul.

Noua sigla a Poștei Române în diverse forme
Așa arată noua identitate vizuală a Poștei Române – Foto: Inoveo.ro

ZOR este noul serviciu de curierat rapid lansat de Poșta Română, dedicat tinerilor între 18 și 29 de ani, cu tarife mai mici decât ale concurenței. Proiectul face parte din amplul proces de modernizare.

Directorul general Valentin Ștefan îl descrie drept „DHL-ul Poștei Române”, menit să extindă activitatea companiei dincolo de granițele țării.

„Zor este DHL-ul Poștei Române, este cum este GLS pentru Poșta Marii Britanii. Nicio companie , nicio Poștă nu rezistă pe piață dacă rămâne în granițele interne.”, a spus Valentin Ștefan.

Anul trecut, Poşta Română a cumpărat uniforme noi pentru poştaşi, care au costat 5 milioane de lei, adică un milion de euro.

Deși intenția companiei este de a-și moderniza imaginea și de a atrage publicul tânăr, noul logo a împărțit România în două tabere: oficialii vorbesc despre „viziune și agilitate”, în timp ce internauții văd în el „haos vizual” și „lipsă de coerență”.

Încep lucrările pentru noua clinică de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Obregia

