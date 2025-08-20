Ce este programul SAFE de 150 de miliarde de euro

Conform Euractiv, Parlamentul a depus miercuri o cerere la Curtea de Justiție pentru anularea regulamentului SAFE. Deși instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului, disputa se referă la baza legală aleasă, care subminează legitimitatea democratică.

Programul SAFE a fost propus de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, în martie, pentru a stimula cheltuielile cât mai curând posibil. În mai, miniștrii UE au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European.

Optsprezece țări UE și-au exprimat deja în mod formal interesul de a lua împrumuturi pentru oferte în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro.

Ursula von der Leyen a invocat o urgență de genul Covid-19

Pentru a evita aprobarea parlamentară, von der Leyen a invocat o parte a tratatelor UE (Articolul 122 TFUE), rezervată în mod normal pentru urgențe precum pandemia de Covid-19, care accelerează procesul legislativ reducând semnificativ timpul de negociere al Parlamentului.

Într-o scrisoare adresată lui von der Leyen, președintele Parlamentului, Roberta Metsola, a avertizat în mai că Comisia ar putea fi dată în judecată. Von der Leyen a respins plângerea, argumentând că utilizarea clauzei de urgență este „pe deplin justificată”.

Serviciul de presă al Parlamentului a declarat pentru Euractiv: „Utilizarea Articolului 122 pentru SAFE ca bază legală a fost, în opinia Parlamentului, incorectă procedural și pur și simplu inutilă. Subminează legitimitatea democratică în ochii publicului, și nu există niciun Parlament în lume care ar accepta asta.”

În cererea sa către Curte, Parlamentul a solicitat menținerea efectelor regulamentului până la adoptarea unui înlocuitor. Astfel, țările UE care contează pe împrumuturi sunt în siguranță pentru moment.

Rămâne de văzut cum va evolua această dispută juridică și ce impact va avea asupra implementării programului SAFE și a eforturilor de consolidare a industriei de apărare europene.

