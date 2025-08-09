Perioada în care Beainy ar fi trebuit să părăsească țara

Conform unui purtător de cuvânt al Imigrației și Vămilor (ICE), Beainy ar fi trebuit să părăsească țara până pe 12 februarie 2024.

Agenția a declarat că ofițerii săi l-au arestat pe Beainy pe 16 mai, la cinci ani după ce a deschis primul dintre mai multe restaurante Trump Burger.

Acuzații și negări

Departamentul de Securitate Internă (DHS) susține că Beainy a aplicat pentru statut legal după o presupusă căsătorie, dar agenția afirmă că nu există dovezi că ar fi locuit vreodată cu soția sa.

Într-o declarație pentru Houston Chronicle, Beainy a negat acuzațiile ICE, spunând: „Nouăzeci la sută din prostiile pe care le spun nu sunt adevărate”.

„Sub actuala administrație, Ice se angajează să restabilească integritatea sistemului de imigrare al națiunii noastre prin tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care intră ilegal în țară sau depășesc termenii de ședere ai acestora”, se arată în comunicatul agenției.

Impactul asupra afacerii

Trump Burger a câștigat atenție națională după ce Beainy a deschis locația originală în Bellville, Texas, în 2020. Lanțul s-a extins ulterior în alte locații, inclusiv Houston.

În 2022, Beainy a declarat pentru Houston Chronicle că a îndurat amenințări cu incendierea Trump Burger când primul restaurant și-a deschis ușile. Cu toate acestea, brandul a câștigat o bază loială de clienți.

Probleme legale suplimentare

Beainy se confruntă și cu alte probleme legale. El a dat în judecată proprietarul unei locații Trump Burger din Kemah, Texas, acuzându-l că a îndepărtat forțat personalul și a preluat restaurantul.

Proprietarul a răspuns cu propria sa acțiune în justiție, acuzându-l pe Beainy de datorii neplătite și redenumind restaurantul din Kemah în Maga Burger.

