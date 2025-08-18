Bolojan pregătește pachetul 3, tot pe fiscal

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că Guvernul vrea să-și angajeze răspunderea pentru pachetul 2 fiscal, unde sunt mai ales măsuri referitoare la administrația locală. Ar fi a doua angajare a răspunderii a Cabinetului Bolojan, după cea din luna iulie, pe măsuri de austeritate (creșteri de taxe și impozite, precum și alte măsuri care au afectat mai multe categorii bugetare), dar nu și ultima, urmând a mai fi cel puțin încă o angajare a răspunderii în lunile următoare, potrivit informațiilor Libertatea tot pe zona fiscală. „Joacă la totul sau nimic”, ne-au declarat surse guvernamentale.

Practic, după ce mai multe guverne au evitat să apeleze la instrumentul angajării răspunderii Guvernului, o procedură rapidă de adoptare a unor acte normative, Cabinetul Bolojan reia o practică folosită mai ales de guvernele cu majorități la limită. Iar angajarea răspunderii a fost utilizată mai ales de premierul Emil Boc, în cele două guverne pe care le-a condus în perioada 2008-2012.

În perioada guvernării Boc, PDL și partenerii de guvernare, au apelat la angajarea răspunderii de nu mai puțin de 15 ori, în condițiile în care de la primul guvern de după Revoluție până în prezent au fost 33 de angajări ale răspunderii. Așadar, aproape jumătate dintre angajări ale răspunderii au fost în epoca Boc. Prima angajare a răspunderii a fost în iunie 2009, pe Codul Penal, apoi au urmat pe Codul Civil, Legea educației naționale. Însă majoritatea angajărilor au fost pe măsuri de austeritate, inclusiv pe legea privind eliminarea mai multor categorii de pensii speciale, singura încercare dusă la bun sfârșit.

Pe de altă parte, când Guvernul Boc a încercat să schimbe legea privind alegerea aleșilor locali, adică comasarea localelor cu parlamentarele, proiectul de lege a fost declarat neconstituțional.

Tot problematică a fost și angajarea răspunderii pe măsurile care vizau reducerea salariilor bugetarilor cu 25% și 15% a pensiilor. Însă CCR a declarat neconstituționale prevederile legate de pensii.

Guvernul minoritar care a forțat revenirea la două tururi pentru primari

După plecarea lui Emil Boc de la Palatul Victoria, în intervalul 2012-2019, doar Cabinetul Ponta a avut două angajări ale răspunderii. Apoi, odată cu venirea Cabinetului Orban, o echipă guvernamentală fără majoritate în Parlament, a revenit moda angajării răspunderii. Guvernul Orban a avut nu mai puțin de șapte angajări ale răspunderii.

Ultima încercare a Guvernului Orban a fost la începutul anului 2020, când și-a angajat răspunderea pe un proiect de lege prin care avea loc revenirea la alegerea primarilor în două tururi. PSD și UDMR au depus moțiune de cenzură, care a și trecut în Parlament, ceea ce a însemnat demiterea Guvernului Orban. Apoi, PNL a încercat să-l impună pe Florin Cîțu premier, persoană care a renunțat cu puțin timp înainte de audierile cabinetului său. În urma unor jocuri de culise, Ludovic Orban a revenit la Palatul Victoria, pentru a gestiona izbucnirea pandemiei, fiind votat inclusiv de cei din PSD, care cu doar două luni înainte îl demiseseră.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
