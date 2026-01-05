Remus a rămas orfan de mamă la 6 ani și a fost abandonat de tată

Remus, un cetățean italian născut în Arzignano, regiunea Veneto, a ajuns în România, unde nu a reușit să-și găsească un loc stabil. Rămas orfan de mamă la vârsta de 6 ani și abandonat de tată, a crescut în centre de plasament și în grija unui asistent maternal până la majorat, relatează publicația locală Ziarul de Iași.

Viața marcată de lipsuri și absența unui sprijin familial l-au adus într-o casă părăsită din Podu Iloaiei, de unde făcea naveta zilnic la Iași, trăind din activități ocazionale și ilegale.

În noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, tânărul a spart două automate de bilete CTP din Iași, folosind o șurubelniță, și a sustras suma de 1.186 de lei. A doua zi, a descoperit un BMW X5 parcat pe o stradă din cartierul Nicolina, cu ușile descuiate.

În interiorul mașinii, a găsit un ghiozdan care conținea 60 de euro, 200 de lei, un telefon mobil Samsung Galaxy Fold 3, o tabletă cu tastatură și un cartuș de țigări. Cheile autoturismului erau într-o geacă din mașină, ceea ce i-a permis să pornească vehiculul, însă s-a deplasat doar 100 de metri.

Pe 17 februarie, a comis alte trei spargeri de automate de bilete, și a obținut 187 de lei.

Judecătoria Iași l-a condamnat inițial la patru ani și jumătate de închisoare

Remus a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere stradale și trimis în judecată. Judecătoria Iași l-a condamnat inițial la patru ani și jumătate de închisoare, iar daunele și cheltuielile judiciare au fost estimate la aproape 15.000 de lei.

Ulterior, tânărul a făcut apel, argumentând că prima instanță nu a ținut cont de circumstanțele sale personale. În fața Curții de Apel, a susținut că a fost o victimă a sistemului de protecție a copilului din România.

„Nu am familie, prieteni sau pe cineva care să mă ajute. Am fost crescut în centre de plasament și am fost nevoit să mă descurc singur”.

Judecătorii Curții de Apel Iași au analizat situația acestuia și au concluzionat că „eforturile societății de a-l recupera pe tânăr puteau lua și forma unei atitudini de clemență în privința sancționării”.

Astfel, pedeapsa i-a fost redusă, iar decizia instanței este definitivă, conform Ziarul de Iași.

