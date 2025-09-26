Avantaje pentru angajatorii deținuților

Angajatorii beneficiază de o serie de avantaje în această colaborare. Nu există costuri legate de cazare, masă sau contribuții sociale pentru deținuți.

De asemenea, au acces la o forță de muncă disponibilă imediat, disciplinată și supravegheată. Penitenciarul oferă sprijin logistic și administrativ pe parcursul colaborării.

Beneficii pentru părțile implicate

Această inițiativă reprezintă un sprijin pentru mediul de afaceri și un pas important în reintegrarea socială a deținuților.

„Prin astfel de parteneriate, se creează un cadru benefic tuturor părților implicate: angajatorii își acoperă necesarul de personal, persoanele private de libertate dobândesc experiență și responsabilitate, iar comunitatea locală are de câștigat prin reducerea riscului de recidivă și prin reintegrarea treptată a foștilor deținuți pe piața muncii”, a explicat comisarul șef Horia Dan Virgil Huluba, Directorul Penitenciarului Brăila.

Angajatorii interesați sunt invitați să contacteze Penitenciarul Brăila pentru informații suplimentare și detalii privind procedura de colaborare. Această oportunitate poate aduce beneficii atât mediului de afaceri, cât și procesului de reintegrare socială a persoanelor aflate în detenție.

