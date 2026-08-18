Anchetatorii vizează patru tineri din localitate, cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, cercetați pentru ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Atac cu pietre în fața secției de poliție

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul violent s-a petrecut pe 12 august. Cei patru suspecți s-au deplasat în fața sediului Poliției Orașului Buhuși, unde au început să arunce cu pietre asupra clădirii.

În timpul atacului, tinerii au spart geamul unui autoturism care aparține unui polițist și care era parcat în fața instituției.

Totodată, aceștia au provocat scandal, au adresat injurii cadrelor M.A.I. și au tulburat ordinea publică înainte de a părăsi zona.

„Se împlinesc 5 zile de când un grup de „cetățeni onorabili” au amenințat și au aruncat cu pietre asupra colegilor de la Poliția Orașului Buhuși, județul Bacău. Iar pentru a transmite cât se poate de clar mesajul de intimidare, aceștia au distrus inclusiv mașina personală a unuia dintre polițiști, în încercarea de a-i determina pe oamenii legii să nu dispună măsurile legale față de o persoană condusă la sediul poliției”, a notat Sindicatul Europol.

Descinderi ale mascaților și jandarmilor

Pentru identificarea probelor și tragerea la răspundere a celor implicați, polițiștii din Buhuși au organizat marți o acțiune de amploare.

La descinderi au participat echipe din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, acțiunea beneficiind și de sprijinul jandarmilor.

Toate activitățile procedurale din acest caz sunt coordonate direct de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuși, iar cei patru suspecți urmează să fie aduși la audieri pentru stabilirea măsurilor preventive.