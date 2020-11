Camioanele frigorifice sunt parcate și acum lângă morga înființată în luna aprilie, după ce a izbucnit pandemia în Statele Unite. Autoritățile din New York promit că vor rezolva această problemă.

“Vă amintiţi ce copleşitor a fost, ce pierderi de vieţi, cum aveam cimitirele pline? Am fost nevoiţi să-i ţinem în camioane frigorifice, pentru că nu mai aveam unde să-i ducem. Mureau 800 de oameni într-o zi, într-o singură zi. Spitalele de urgenţă erau precum zonele de luptă. Nu mai aveam loc în cimitire în New York, îi înmormântau la Hart Island. Cum de nu ne amintim acest lucru?”, a spus Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.

De la începutul pandemiei, la New York au fost înregistrate peste 600.000 de cazuri de COVID și peste 34.000 de morți.

