Philippe Croizon, care are mâinile şi picioarele amputate, va zbura cu nava spaţială Starship, anunță Elon Musk

Exclusif - Philippe Croizon, l'incroyable défi, le nageur sans bras ni jambes. Après avoir traversé la Manche, Philippe Croizon a décidé de relier symboliquement, à la nage toujours, les cinq continents. Sa particularité : ce nageur de l'impossible a été amputé des quatre membres. Il nage grâce à des prothèses. A titre de son courage sportif exemplaire malgré son handicap, il a été fait chevalier d'honneur par Nicolas Sarkozy. Il part au nom de Handicap International avec son co-équipier nageur professionnel Arnaud Chassery le 6 mai et le voyage se terminera le 20 août 2012 à Washington où ils déposeront des pétitions collectées pour faire interdire les bombes à soumission et les mines anti-personnelles. EXCLUSIVE - PHILIPPE CROIZON, THE INCREDIBLE CHALLENGE, A SWIMMER WITHOUT LEGS AND ARMS. AFTER CROSSING "LA MANCHE" SEA, BETWEEN FRANCE AND ENGLAND, PHILIPPE CROIZON WANT TO SYMBOLICALLY LINK UP THE FIVE CONTINENTS. HE CAN SWIN BY ARTIFICIAL LIMBS. THIS CHALLENGE PARTICIPATION IS FOR THE ASSOCIATION "HANDICAP INTERNATIONAL". HE WILL BE ACCOMPAGNIED BY ARNAUD CHASSERY, A PROFESSIONAL SWIMMER. THEY WILL START ON MAY 6TH 2012, AND THE TRAVEL WILL BE ENDING ON 20TH AUGUST 2012 IN WASHINGTON.