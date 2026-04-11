Decizia vine după ce Comisia Europeană a anunțat că va elimina, până în 2027, o lacună legală care permitea importul acestor vehicule.

Până acum, importatorii au folosit așa-numita „omologare individuală”, o procedură care permitea înmatricularea unor vehicule ce nu respectau pe deplin standardele europene.

Aproximativ una din cinci mașini din SUA este o camionetă (pick-up)

Această portiță va fi însă închisă, iar noile reguli vor impune cerințe stricte de siguranță și conformitate.

Organizațiile de transport și mediu avertizează că aceste mașini pot reprezenta un risc major, mai ales în orașe.

Partea frontală înaltă reduce vizibilitatea șoferului, ceea ce face ca pietonii, în special copiii, să fie greu de observat.

Potrivit organizației Transport & Environment, copiii pot deveni practic invizibili în fața unor modele mari de pickup, mai ales în trafic aglomerat sau la viraje.

TÜV avertizează că, deși ocupanții acestor vehicule sunt mai bine protejați, riscul de rănire gravă crește pentru ceilalți participanți la trafic.

Decizia Bruxelles-ului a stârnit nemulțumiri puternice peste Ocean.

Producătorii și lobbyiștii americani acuză Uniunea Europeană că încalcă acordurile comerciale recente, susținând că noile reguli reprezintă, de fapt, bariere tehnice ascunse.

Din perspectiva lor, îngreunarea procesului de omologare echivalează cu limitarea accesului pe piața europeană.

În prezent, aproximativ 7.000 de astfel de vehicule circulă în Europa, majoritatea fiind importate prin proceduri speciale. Deși este o nișă relativ mică, aceasta este susținută de pasionați și importatori independenți.

Dacă noile reguli vor fi aplicate integral, multe dintre aceste modele nu vor mai putea fi înmatriculate în Uniunea Europeană, ceea ce ar putea duce la dispariția pickup-urilor americane de pe drumurile europene.

