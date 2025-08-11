Incidentul s-a petrecut marți dimineața devreme, la hotelul Meliá Dunas Beach Resort and Spa. Martori citați de cotidianul The Sun susțin că pilotul, care lucra pentru compania britanică easyJet, a băut la barul hotelului toată noaptea anterioară. La ora 2.30, acesta și-ar fi dat jos toate hainele și ar fi intrat în zona recepției, apoi în sala de gimnastică și spa.

Pilotul urma să opereze un zbor cu pasageri spre Gatwick a doua zi. În urma incidentului, acesta a fost suspendat imediat de companie.

Un purtător de cuvânt al easyJet a declarat: „Imediat ce am fost informați, pilotul a fost suspendat din serviciu, conform procedurilor noastre, în așteptarea unei investigații. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea principală a easyJet.”

O sursă din cadrul companiei a adăugat pentru The Guardian: „Oricine ar fi văzut pilotul dezbrăcat în primele ore ale dimineții, cu o zi înainte de zbor, nu ar visa să se urce într-un avion cu el la comenzi.”

Zborurile easyJet de la Gatwick la Capul Verde sunt cele mai lungi ale companiei din Anglia, cu o distanță de 2.332 de mile nautice (aproape 4.400 de kilometri) și o durată de aproximativ șase ore.

Compania a anunțat că un pilot înlocuitor a fost trimis pentru a prelua zborul programat. Investigația este în curs, iar identitatea pilotului implicat nu a fost dezvăluită public.

Un alt incident în care a fost implicată compania easyJet a făcut înconjurul presei săptămâna trecută. Un adolescent britanic a fugit de lângă părinți în aeroport, s-a rătăcit, iar mai apoi s-a urcat într-un zbor greșit. Tânărul a reușit să ajungă până în Italia fără bilet.

