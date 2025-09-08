Cuprins:
S-a certat cu ofițerii
Mașina Ferrari a fost urmărită până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima observare a fost raportată poliției.
Duminică dimineață a apărut o înregistrare video care arăta mașina pe autostrada D4 după care s-a oprit pentru alimentare, într-o benzinărie.
Șoferul – un bărbat în vârstă de 51 de ani – a fost arestat la domiciliu, după ce a refuzat inițial să coboare din vehicul.
Imaginile video surprinse de presa locală îl arată stând în mașină în fața garajului său, certându-se cu ofițerii și spunând că aceștia au încălcat o proprietate privată.
În cele din urmă, a cedat și a fost de acord să fie dus la o secție de poliție pentru interogatoriu – purtând încă ținuta și casca de pilot de curse.
Conform relatărilor ulterioare din presă, el a refuzat să răspundă la orice întrebare când a ajuns acolo.
Un răspuns „disproporționat” al poliției
Un bărbat identificat ca fiind fiul său a declarat că locuința a fost înconjurată de câteva zeci de mașini de poliție și un elicopter, ceea ce a numit el un răspuns disproporționat „la o presupusă încălcare a regulilor de circulație”.
El a spus că poliția „ne-a văzut remorcând o mașină de Formula 1, despre care au susținut că rulase cu viteză pe autostradă – bineînțeles că nu știm absolut nimic despre asta”.
Poliția a reușit prima dată să vorbească cu pilotul fantomă de F1 în 2019, când imagini și videoclipuri cu mașina de pe autostradă au început să apară online.
Au găsit vehiculul și l-au interogat pe proprietar, care a negat că l-ar fi condus vreodată pe autostradă. Nu este clar dacă este vorba de aceeași persoană care a fost arestată acum.
Ce riscă bărbatul
Deoarece șoferul purta cască în videoclipuri și fotografii, acesta nu a putut fi identificat, iar poliția nu a putut continua cazul.
Vehiculul a fost adesea descris ca „o mașină Ferrari de Formula 1”.
Totuși, conform site-ului auto.cz, este de fapt un Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o cursă secundară pentru Formula 1.
Competiția a fost redenumită Campionatul FIA de Formula 2.
Indiferent de proveniența exactă, proprietarul riscă acum o amendă pentru conducerea unui vehicul pe autostradă fără faruri, semnalizatoare sau plăcuțe de înmatriculare și i se poate suspenda permisul de conducere.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.