S-a certat cu ofițerii

Mașina Ferrari a fost urmărită până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima observare a fost raportată poliției.

Duminică dimineață a apărut o înregistrare video care arăta mașina pe autostrada D4 după care s-a oprit pentru alimentare, într-o benzinărie.

Șoferul – un bărbat în vârstă de 51 de ani – a fost arestat la domiciliu, după ce a refuzat inițial să coboare din vehicul.

Imaginile video surprinse de presa locală îl arată stând în mașină în fața garajului său, certându-se cu ofițerii și spunând că aceștia au încălcat o proprietate privată.

În cele din urmă, a cedat și a fost de acord să fie dus la o secție de poliție pentru interogatoriu – purtând încă ținuta și casca de pilot de curse.

Conform relatărilor ulterioare din presă, el a refuzat să răspundă la orice întrebare când a ajuns acolo.

Un răspuns „disproporționat” al poliției

Un bărbat identificat ca fiind fiul său a declarat că locuința a fost înconjurată de câteva zeci de mașini de poliție și un elicopter, ceea ce a numit el un răspuns disproporționat „la o presupusă încălcare a regulilor de circulație”.

El a spus că poliția „ne-a văzut remorcând o mașină de Formula 1, despre care au susținut că rulase cu viteză pe autostradă – bineînțeles că nu știm absolut nimic despre asta”.

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Poliția a reușit prima dată să vorbească cu pilotul fantomă de F1 în 2019, când imagini și videoclipuri cu mașina de pe autostradă au început să apară online.

Au găsit vehiculul și l-au interogat pe proprietar, care a negat că l-ar fi condus vreodată pe autostradă. Nu este clar dacă este vorba de aceeași persoană care a fost arestată ​​acum.

Ce riscă bărbatul

Deoarece șoferul purta cască în videoclipuri și fotografii, acesta nu a putut fi identificat, iar poliția nu a putut continua cazul.

Vehiculul a fost adesea descris ca „o mașină Ferrari de Formula 1”.

Totuși, conform site-ului auto.cz, este de fapt un Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o cursă secundară pentru Formula 1.

Competiția a fost redenumită Campionatul FIA de Formula 2.

Indiferent de proveniența exactă, proprietarul riscă acum o amendă pentru conducerea unui vehicul pe autostradă fără faruri, semnalizatoare sau plăcuțe de înmatriculare și i se poate suspenda permisul de conducere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE