În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale până spre jumătatea lunii noiembrie, atunci când ele vor lipsi, se arată în prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, astfel că vremea va fi caldă.

Ploile vor fi abundente în extremitatea de nord-vest a țării, apropiate de normal în vest și nord-vest, iar în rest vor fi deficitare.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Ploile vor lipsi local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

