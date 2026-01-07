Clujenii riscă amenzi de 500 de lei pentru lipsa numărului casei

Clujenii au termen până la 31 martie 2026 să afișeze numărul casei vizibil, altfel riscă amenzi de până la 500 de lei. Decizia vine pentru a sprijini echipajele de urgență.

„Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, șofer pe ambulanță SMURD de aproape 20 de ani, potrivit Observatornews.ro.

Boc: Dacă ai stat pasiv până pe 31 martie, vei primi amenda

Problemele cele mai mari apar în cartierele noi din Cluj-Napoca, unde ordinea numerelor caselor este adesea ilogică, fiind influențată de modul în care au fost parcelate terenurile sau de extinderea ulterioară a străzilor.

Pentru a evita astfel de situații, Poliția Locală din oraș va verifica dacă plăcuțele cu numerele caselor sunt vizibile, iar amenzile pentru nerespectarea regulii pot varia între 200 și 500 de lei.

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Proprietarii pot alege să-și confecționeze singuri plăcuțele cu numărul casei, respectând standardele impuse, sau să le solicite direct de la primărie.

Astfel de măsuri au fost implementate și în alte orașe din țară, precum Timișoara și Brașov, dar fără aplicarea de sancțiuni până în prezent. La Oradea însă, au fost emise aproape 3.000 de amenzi în ultimii patru ani pentru lipsa numerelor de identificare.

În urmă cu câteva zile, Emil Boc a fost surprins în timp ce curăța zăpada din fața Primăriei Cluj-Napoca. Edilul le-a cerut locuitorilor să dea dovadă de responsabilitate și să curețe trotuarele din fața locuințelor.

