Mesajul său a fost însoțit de un videoclip filmat chiar în fața Primăriei Cluj-Napoca, în care edilul apare cu lopata în mână, deszăpezind trotuarul.

„Iarna aduce frumusețe, dar și responsabilitate. Haideți să ne curățăm trotuarele, fiecare în fața casei sau blocului nostru. E un gest mic, dar cu un impact mare pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noștri”, a scris Emil Boc, pe Facebook, pe 2 ianuarie 2026.

Primarul a subliniat că menținerea siguranței pietonilor depinde de implicarea fiecărui locuitor al orașului și a făcut apel la spiritul civic al clujenilor.

„Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul și la mulți ani! Dragi clujeni, noi curățim trotuarul din fața casei clujenilor, pe dumneavoastră vă invităm să o faceți din fața caselor dumneavostră”, a spus edilul, în timp ce deszăpezea trotuarul din fața Primăriei.

