Polițiștii au solicitat prin rapoarte scrise înlocuirea cauciucurilor uzate

„La IPJ Galaţi, polițiştii au cerut în mai multe rânduri, prin rapoarte scrise, înlocuirea cauciucurilor uzate. Au primit răspunsuri dispreţuitoare, de la Serviciul logistică, că nu au în stoc. Cum a aparut clipul de mai jos, pe TikTok, instantaneu au apărut şi cauciucurile noi! Asta e Poliţia Română pe bune: rapoartele se pierd în sertare, dar un clip viral pe TikTok face minuni peste noapte! Serviciul logistică ştia de stoc, doar că aştepta like-uri ca să se mişte. Felicitări, poliţiştilor – acum mergeţi cu stil pe asfalt nou!”, scrie în mediul online SPR Diamantul M.S.

Ce a transmis Poliția Galați

Compartimentul Relații Publice al IPJ Galați a transmis o replică în acest context:

„Autospeciala a fost utilizată anterior de către poliţişti în vederea efectuării unui curs de conducere defensivă – activitate obligatorie pentru pregătirea profesională a personalului, care presupune efectuarea unor manevre speciale de frânare şi virare. În acest context, anvelopele montate pe autospeciala de poliţie au avut un grad accentuat de uzură.

Menţionăm faptul că, imediat după finalizarea modulului de perfecţionare al poliţiştilor privind conducerea defensivă, în urma raportului motivat al conducătorului auto care a utilizat autovehiculul în cauză, au fost înlocuite cu celeritate anvelopele degradate”, transmite Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Galaţi.

