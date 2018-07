Datoria celor 10.000 de polițiști este de a proteja președintele SUA de atacuri terirste și protestele masive care se anunță în timpul vizitei sale în Marea Britanie, joi.

Hundreds of police brought in to protect Donald Trump during his UK visit – but their conditions have left them outraged https://t.co/vltCRbX5QY pic.twitter.com/4knfA42gzA

Mai multe fotografii postate de polițiștii britanici pe internet arată cum unii oameni ai legii au primit paturi militare pliante și vor dormi în mai multe săli de sport. Alții nu au fost atât de norocoși și vor dormi pe jos, în aceeași sală.

Polițiștii spun că "pușcăriașii dorm mai bine" decât cei aflați în situația de a-l proteja pe Trump, scrie Daily Mail.

"Infractorii arestați aseară vor avea o cazare mai bună decât acești ofițeri de poliție care asigură siguranța vizitei prezidențiale. Nu este acceptabil", a scris polițistul John Apter pe Twitter.

Prisoners arrested last night will have had better accommodation than those #police officers ensuring the Presidential visit runs smoothly. @PoliceChiefs who talk well-being of their people need to take a long hard look at this. This is not acceptable. pic.twitter.com/B81tI8zQaC

— John Apter (@Hantsfedchair) July 12, 2018