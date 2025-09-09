Polițiștii elvețieni nu mai pot introduce culoarea pielii unei persoane căutate în sistemul național de căutare Ripol. Decizia a fost luată de Oficiul Federal de Poliție (Fedpol) în urma unei plângeri oficiale.

Fedpol a explicat că această caracteristică trebuie „pusă sub semnul întrebării în societatea multistratificată de astăzi”.

Culoarea pielii este considerată un atribut perceput diferit și, prin urmare, nu poate fi definit în mod clar.

Autoritățile federale au oferit mai multe motive pentru această decizie. Culoarea pielii era oricum rar utilizată, în mai puțin de 1% din înregistrările din Ripol, sistemele internaționale de căutare nu folosesc acest element, considerându-l imprecis, și existența tot mai frecventă a imaginilor suspecților face această informație mai puțin necesară.

Decizia a stârnit nemulțumire în unele cercuri polițienești, existând temeri că ar putea limita nejustificat investigațiile.

Poliția cantonală Zürich a confirmat că a fost informată despre această schimbare, fără a oferi alte comentarii. Polițiile din Argovia și Berna au confirmat și ele noua măsură. Poliția cantonală Berna a declarat că încă nu poate evalua dacă și în ce măsură această decizie va avea un impact asupra activității poliției.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Dezbaterea privind profilarea rasială de către autoritățile polițienești are o istorie îndelungată în Elveția. În 2017, un studiu comandat de orașul Zürich a concluzionat că descrierile persoanelor căutate nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe culoarea pielii sau pe o presupusă apartenență etnică.

În 2021, un grup de lucru al ONU a criticat faptul că pregătirea polițiștilor elvețieni nu este suficientă pentru a preveni în mod eficient profilarea rasială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE