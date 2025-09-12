„Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a recționat Donald Tusk pe contul său de X.

Viceministrul apărării Cezary Tomczyk a comentat şi el declaraţia lui Trump într-o intervenție la postul de televiziune Polsat News: „Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu este vorba de o eroare – acesta a fost un atac deliberat al Rusiei”.

Ministrul de externe Radoslaw Sikorski, care se află vineri în vizită la Kiev, a răspuns la rândul lui: „În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut graniţa Poloniei, 400 (de drone) plus 40 de rachete au trecut graniţa Ucrainei. Acestea nu au fost erori.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri la New York începând cu 22:00 ora României.

Ajutată de aliați din NATO, Polonia a doborât în noaptea de marți spre miercuri 19 drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. Aliații au denunța o provocare, iar unii dintre ei, printre care Cehia, Franța, România și Suedia, i-au convocat pe ambsadorii ruși în semn de protest. De cealaltă parte, Rusia a negat inițial atacul, dar, dată de gol de aliatul său Belarus, a susținut că nu are niciun plan de atac împotriva Poloniei.

În ceea ce-l privește pe Donald Trump, președintele american a oferit o primă reacție bizară, după care a sugerat că a fi fost o „eroare” din partea Rusiei, așa cum susținuse anterior Belarusul pentru a minimiza provocarea rusească.

