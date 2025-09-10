Un mesaj neclar

Președintele american a făcut o postare scurtă pe rețeaua sa de socializare, care lasă loc de interpretări, potrivit televiziunii Digi 24.

„Ce-i cu Rusia de încalcă cu drone spațiul aerian al Poloniei? Hai că începe!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian

Atacul Rusiei a început în cursul nopții, când zeci de drone de tip Shahed au vizat capitala ucraineană Kiev. După ce au ocolit orașul, mai multe aparate s-au îndreptat spre vest. Potrivit presei poloneze, cel puțin opt drone au ajuns până la Lviv, la doar 80 de kilometri de granița cu Polonia, iar cinci dintre ele ar fi traversat frontiera în apropiere de Zamość.

Kremlinul a făcut primul său comentariu cu privire la situația din Polonia… dar numai pentru a spune că nu va comenta. „Nu dorim să comentăm acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice cu jurnaliștii.

„Nu este treaba noastră să facem acest lucru. Este o chestiune care ține de Ministerul Apărării (rus)”, potrivit BBC. Când a fost întrebat despre acuzațiile aduse Moscovei, Peskov a răspuns: „Conducerea UE și a NATO acuză Rusia de provocări zilnice, de obicei fără a avea dovezi în acest sens”.

Miercuri seară, ministerul rus de Externe acuză Polonia de escaladarea conflictului din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” despre presupuse intruziuni ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez, potrivit News.ro. Ambasada Rusiei la Varșovia susține că nu a primit dovezi privind originea rusă a dronelor.







