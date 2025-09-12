„Ar putea fi o eroare”, a răspuns Trump când a fost întrebat de jurnaliști despre dronele rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat el.

Polonia, ajutată de aliați să elimine dronele rusești

Cel puțin 19 drone rusești au fost doborâte, în noaptea de marți spre miercuri, după ce au intrat în teritoriul Poloniei. Eliminarea dronelor a fost efectuată de armata poloneză, precum și de alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, sub coordonarea Comandamentului Aerian al NATO.



Polonia a denunțat „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenție de a ataca Polonia”. Într-o primă reacție, Donald Trump a scris pe Truth Social: „Ce-i cu Rusia de încalcă cu drone spațiul aerian al Poloniei? Hai că începe!”.

Consiliul de Securitate al ONU se reunește vineri pe tema Poloniei

Donald Trump a discutat incidentul cu omologul său polonez Karol Nawrocki. Ulterior, președintele polonez a declarat că această conversație telefonică a făcut parte dintr-o serie de consultări în temeiul Articolului IV al NATO, care prevede consultări între națiunile membre ori de câte ori una dintre ele consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, de la 22.00 ora României, pentru a discuta despre intruziunea dronelor rusești în spaţiul aerian al Poloniei.

Franța mobilizează trei Rafale, iar Suedia și Cehia iau măsuri diplomatice

Germania a anunțat joi că îşi va consolida angajamentul faţă de flancul estic al NATO ca răspuns la provocarea rusească, în timp ce Franța mobilizează încă trei avioane de vânătoare de tip Rafale pentru a proteja Polonia și alți aliați de pe flancul estic.

Blocul european din cadrul NATO consideră că Rusia s-a dedat unei provocări pentru a testa unitatea și reacția alianței. Pe plan diplomatic, Cehia și Suedia i-au convocat pe ambasadorii ruși în semn de protest. „Dronele rusești din Polonia sunt o pură provocare din partea Kremlinului. Republica Cehă susține ferm Polonia. Vom apăra teritoriul Alianței”, a transmis ministrul ceh de externe Jan Lipavsky.

Polonia vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a crește apărarea antidrone

Pe de altă parte, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că va colabora cu Ucraina pentru a spori măsurile de apărare în fața dronelor rusești. „Vom coopera cu Ucraina în crearea celei mai eficiente apărări împotriva dronelor. Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a discuta și a face schimb de experiență”, a subliniat el.