Importul dintr-un stat non-UE implică taxe

Un bărbat de 55 de ani a fost prins în timp ce introducea ilegal în Germania un Porsche Panamera din Elveția. Potrivit unui comunicat al biroului vamal principal din Ulm, citat de auto-motor-und-sport.de, o unitate de control a vămii din Friedrichshafen a oprit vehiculul pe autostrada A96, după tunelul Pfänder.

În timpul verificărilor, șoferul turc, stabilit în regiunea germană Allgäu, a declarat că nu a depus nicio declarație vamală, iar mașina avea încă montate plăcuțele de înmatriculare elvețiene.

Elveția nu este stat membru al Uniunii Europene, astfel că orice persoană care introduce definitiv un vehicul în Germania este obligată să îl declare la vamă și să achite taxele corespunzătoare.

Pentru alte bunuri transportate pe cale terestră există o limită neimpozabilă de 300 de euro. În cazul unui autoturism din această clasă, valoarea depășește cu mult acest prag.

Porsche Panamera confiscat în Germania: proprietarul are două săptămâni să plătească 9.000 de euro

În situația de față, autoritățile vamale au stabilit taxe de import în valoare de aproape 9.000 de euro, sumă care include taxa vamală și TVA-ul de import.

Deoarece bărbatul nu a putut achita suma stabilită, vameșii au decis reținerea autoturismului ca măsură de garanție. Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru suspiciune de evaziune fiscală.

Potrivit autorităților, turcul are la dispoziție două săptămâni pentru a plăti suma datorată. Dacă plata nu este efectuată în acest termen, vehiculul poate fi valorificat, adică vândut sau scos la licitație.

Dacă se va ajunge la vânzarea mașinii, evaluată la 30.000 de euro, fostul proprietar va primi suma obținută din tranzacție, din care vor fi scăzuți cei 9.000 de euro reprezentând taxele datorate.

La sfârșitul anului trecut, tot în Germania, un Porsche Panamera e-Hybrid, încărcat pe o platformă și transportat din România spre Spania, a fost confiscat de vameși după ce șoferul nu a putut plăti taxele de import, în valoare de 21.630 de euro.

Iar la începutul acestei luni, poliția federală germană a confiscat un autoturism Audi în timpul unui control la frontieră, pe drumul B178, la granița cu Polonia, lângă localitatea Zittau. Mașina, care se afla pe platforma unui transportor românesc, figura ca furată și nu mai era asigurată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE