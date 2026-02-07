Audi-ul, luat din România pe o platformă, trebuia să ajungă în sudul Germaniei

Autoritățile germane au descoperit și au pus sub sechestru un autoturism Audi, în timpul unui control de frontieră efectuat pe drumul B178, în localitatea Zittau.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Poliției Federale din Ebersbach, mașina se afla pe platforma unui transportor înmatriculat în România și urma să fie dusă în sudul Germaniei:

„La 5 februarie 2026, poliția federală a confiscat și imobilizat un Audi A4 la punctul de control frontalier de pe B 178n, la granița cu Polonia, lângă Zittau. Mașina se afla pe o platformă a unui transportor românesc.

Șoferul, un român în vârstă de 25 de ani, dorea să transporte mașina din România în sudul Germaniei, la cererea proprietarului. S-a dovedit însă că era un vehicul în leasing sustras și nu mai era asigurat”.

Mașina, evaluată la 20.000 de euro, a fost confiscată pe loc

Conform polițiștilor germani, mașina confiscată a fost evaluată la aproximativ 20.000 de euro.

#Zittau Einen Audi beschlagnahmte die Bundespolizei gestern in der Kontrollstelle auf der B187n. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein unterschlagenes Leasingfahrzeug. Ein 25j rumänischer Fahrer und gegen den 36j rumänischen Halter wird ermittelt.https://t.co/o9zPFF9vyD pic.twitter.com/6f9AasgGa3 — Bundespolizei in Mitteldeutschland (@bpol_pir) February 6, 2026

Pe numele proprietarului, un cetățean român în vârstă de 35 de ani, a fost deschis un dosar pentru delapidare și se fac în continuare cercetări.

La sfârșitul anului trecut, un transport aparent banal s-a transformat într-un dosar penal pe o autostradă din Germania. Un Porsche Panamera e-Hybrid, încărcat pe o platformă și transportat din România spre Spania, a fost confiscat de vameșii germani după ce șoferul, un ucrainean de 39 de ani, nu a putut plăti taxele de import, în valoare de 21.630 de euro.

