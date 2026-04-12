La cursul actual, această sumă valorează aproximativ 789 de milioane de dolari, ceea ce l-ar plasa pe Howells printre cei mai bogați 5.000 de oameni ai planetei.

O avere aruncată la gunoi

Povestea începe în anul 2009. Pe atunci, Bitcoin era un concept nou, iar minarea privată era extrem de facilă și profitabilă, spre deosebire de standardele actuale.

Până în 2013, Howells reușise să adune 8.000 de monede virtuale. Destinul s-a schimbat dramatic când fostul său partener de afaceri a aruncat, din greșeală, la coșul de gunoi hard disk-ul care securiza accesul la acești bani.

Din acel moment, comoara digitală zace ascunsă sub tone de deșeuri la groapa de gunoi din Newport, un oraș din sud-estul Țării Galilor.

12 ani de căutări

Howells a transformat recuperarea hard disk-ului în scopul vieții sale. Timp de 12 ani, a desfășurat operațiuni complexe de căutare, recurgând inclusiv la tehnologii avansate precum câini roboți, având sprijinul unor investitori atrași de un potențial profit astronomic.

Recent, însă, a primit o lovitură dură: autoritățile locale i-au interzis accesul pe amplasamentul gropii de gunoi publice. Această decizie a declanșat un șir de bătălii legale între Howells și consiliul local.

Totuși, galezul vede o nouă rază de speranță. Orașul Newport a anunțat închiderea gropii de gunoi cu intenția de a construi un parc solar pe acel teren.

În replică, Howells și-a exprimat dorința de a cumpăra el însuși terenul pentru a-și putea continua săpăturile fără interferențe din partea autorităților.

Proiectul BBC

Fascinantă prin natura ei, povestea Bitcoinilor aruncați atrage de mult timp atenția studiourilor de film. Howells recunoaște că a primit peste 200 de oferte pentru un documentar, dar le-a refuzat până acum din cauza disputelor juridice.

În cele din urmă, a ajuns la un acord cu postul BBC pentru o mini-serie documentară intitulată „The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells”.

Documentarul trebuia să prezinte eforturile de căutare din ultimul deceniu, bătăliile legale în curs, dar și planurile SF de excavare propuse de Howells.

Decizia de a accepta colaborarea nu a fost neapărat motivată financiar – onorariul fiind simbolic raportat la valoarea de aproape un miliard de dolari a Bitcoinilor.

Se crede că Howells miza pe impactul public, sperând că presiunea mediatică (similară cu cazurile documentarelor Regele Tigrilor sau Frații Menendez) va forța autoritățile și instanțele să cedeze.

Deși lansarea seriei BBC fusese anunțată cu surle și trâmbițe pentru intervalul octombrie – noiembrie 2025, acest lucru nu s-a întâmplat. Proiectul pare să fi fost abandonat sau cel puțin suspendat, asupra lui așternându-se tăcerea totală.

Asemenea hard disk-ului de sute de milioane de dolari, și documentarul care trebuia să facă lumină în acest caz pare să fi dispărut, deocamdată, în neant, lăsând deschis orice scenariu în această saga tehnologică modernă.

